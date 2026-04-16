Ένας άνδρας συνελήφθη για τη φωτιά στα Σελιανίτικα Αιγιαλείας στην Αχαΐα, από ανακριτικούς υπαλλήλους της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Αιγίου. Σύμφωνα με το Patrapress.gr, η σύλληψή του έγινε στο πλαίσιο του αυτοφώρου, με τον άνδρα να θεωρείται υπαίτιος πρόκλησης φωτιάς στα Σελιανίτικα στην Αχαΐα. Όπως έγινε γνωστό το μεσημέρι της Πέμπτης (16.04.2026), έκαιγε υπολείμματα καλλιέργειας, χωρίς τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας, με αποτέλεσμα να «ξεφύγει» η φωτιά.

Το χρονικό της πυρκαγιάς

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Πέμπτης (16/4) στην Αχαΐα, έπειτα από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή των Σελιανίτικων, πάνω από το χωριό Αρραβωνίτσα, στην Αιγιάλεια.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η φωτιά καίει σε ορεινή έκταση και φέρεται να ξεκίνησε κατά τη διάρκεια καύσης ξερών χόρτων, όταν ξέφυγε από τον έλεγχο.

Όπως δήλωσε στο patrapress.gr ο Αντιπεριφερειάρχης Αχαΐας, Φωκίων Ζαΐμης, η πυρκαγιά δεν απειλεί άμεσα κατοικημένες περιοχές, ωστόσο η κινητοποίηση των Αρχών είναι άμεση και ισχυρή.

Στο σημείο επιχειρούν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για την κατάσβεση της φωτιάς, ενώ παρόντες είναι και εκπρόσωποι της Περιφέρειας, προκειμένου να συνδράμουν εφόσον χρειαστεί περαιτέρω επέμβαση. Οι προσπάθειες συνεχίζονται με στόχο τον γρήγορο περιορισμό της πυρκαγιάς, πριν επεκταθεί σε μεγαλύτερη έκταση.