Συνολικά 12 άτομα συνελήφθησαν για παραβάσεις της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών τις τελευταίες έξι ημέρες σε περιοχές της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Ειδικότερα, από τις 8 έως τις 13 Σεπτεβρίου, συνελήφθησαν, από αστυνομικούς των Διευθύνσεων Αστυνομίας Δράμας, Αλεξανδρούπολης, Ξάνθης, Καβάλας και Ροδόπης, δέκα ημεδαποί και δύο αλλοδαποί.

Το πρωί του Σαββάτου (13/9), συνελήφθη στη Χρυσούπολη Καβάλας, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Νέστου, ένας ημεδαπός, όταν διαπιστώθηκε ότι κατείχε στην οικία του ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης βάρους 552 γραμμαρίων, η οποία κατασχέθηκε.

Μία ημέρα νωρίτερα, σε αγροτική περιοχή της Αλεξανδρούπολης, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αλεξανδρούπολης συνέλαβαν έναν αλλοδαπό, όταν σε έρευνα που πραγματοποίησαν, με τη συνδρομή του αστυνομικού σκύλου «LAIKA» της υπηρεσίας, σε αγρόκτημά ιδιοκτησίας του και στην οικία του εντόπισαν και κατέσχεσαν συνολικά δύο δενδρύλλια κάνναβης ύψους 2,2 και 3 μέτρων, ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης συνολικού βάρους 192,1 γραμμαρίων και δύο μεταλλικούς τρίφτες.

Τρία δενδρύλλια κάνναβης εντόπισαν αστυνομικοί της Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δράμας σε αγρόκτημα ιδιοκτησίας ημεδαπού, ο οποίος συνελήφθη.

Επιπλέον, σε ακόμη οκτώ περιπτώσεις, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αλεξανδρούπολης, των Τμημάτων Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ξάνθης, Δράμας, Καβάλας και Κομοτηνής και των Αστυνομικών Τμημάτων Δράμας και Νέστου πραγματοποίησαν ελέγχους, κατά τη διάρκεια των οποίων συνέλαβαν έναν ημεδαπό στην Αλεξανδρούπολη, δύο ημεδαπούς σε περιοχές της Ξάνθης, δύο ημεδαπούς και έναν αλλοδαπό σε περιοχές της Δράμας, δύο ημεδαπούς σε περιοχές της Καβάλας και έναν ημεδαπό στην Κομοτηνή, διότι εντόπισαν συνολικά σε δύο οχήματα και στην κατοχή τους μικροποσότητες ακατέργαστης και κατεργασμένης κάνναβης, τις οποίες κατέσχεσαν.