Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση του 58χρονου ψυχολόγου στο Ναύπλιο, καθώς ο εντοπισμός του σε προχωρημένη σήψη μετατράπηκε γρήγορα σε εξιχνίαση ανθρωποκτονίας.

Οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη δύο ατόμων από την Ινδία, οι οποίοι ομολόγησαν το έγκλημα και οδήγησαν τους αστυνομικούς στο σημείο της τραγωδίας.

Ο 58χρονος ψυχολόγος Γ.Μ. από το Ναύπλιο εντοπίστηκε σε προχωρημένη σήψη, αργά το βράδυ της Κυριακής 2 Αυγούστου, από τις Αρχές σε δυσπρόσιτη περιοχή στην Κάντια Αργολίδας.

Αμέσως διατάχθηκε ιατροδικαστική εξέταση. Η νεκροψία-νεκροτομή αναμένεται να αποσαφηνίσει τα ακριβή αίτια, αλλά και την ώρα του θανάτου του.

Η επιχείρηση για τον εντοπισμό του 58χρονου διήρκεσε συνολικά εννέα ημέρες.

Στις εκτεταμένες έρευνες συμμετείχαν δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ., της Πυροσβεστικής, της ΕΜΑΚ και του Λιμενικού Σώματος, με την ουσιαστική συμβολή της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης Αργολίδας και πλήθους εθελοντών.

Αν και οι έρευνες είχαν αρχικά επικεντρωθεί στην ερημική περιοχή των Ιρίων, όπου είχε βρεθεί εγκαταλελειμμένο το όχημά του, οι προσπάθειες στο σημείο εκείνο δεν είχαν αποδώσει καρπούς, οδηγώντας τελικά τις Αρχές στον εντοπισμό του στην Κάντια.

Η επίσημη ανακοίνωση της Αστυνομίας

«Εξιχνιάστηκε, μετά από συντονισμένες ενέργειες αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ναυπλίου, σε συνεργασία με αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, υπόθεση ανθρωποκτονίας 59χρονου ημεδαπού, για τον οποίο είχε αρχικά δηλωθεί εξαφάνιση και στη συνέχεια εντοπίσθηκε νεκρός σε αγροτική τοποθεσία, σε τοπική κοινότητα του Δήμου Ναυπλιέων.

Για την υπόθεση, συνελήφθησαν χθες (2.8.2026), σε περιοχές της Αττικής, μετά από οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση, 2 αλλοδαποί, ηλικίας 20 και 24 ετών, αντίστοιχα, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία, ληστεία και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα. Ειδικότερα, ως προς το ιστορικό της υπόθεσης, βραδινές ώρες της 25.7.2026 δηλώθηκε στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ναυπλίου η εξαφάνιση 59χρονου ημεδαπού από συγγενικό του πρόσωπο.

Στο πλαίσιο ενδελεχούς αστυνομικής έρευνας, έπειτα από επισταμένη και συνδυαστική μελέτη δεδομένων και ευρημάτων, προέκυψε ότι, οι ανωτέρω συλληφθέντες βραδινές ώρες της 24.7.2026, αφού επιβιβάσθηκαν στο όχημα του 59χρονου, μετέβησαν σε τοπική κοινότητα του Δήμου Ναυπλιέων, όπου τον ακινητοποίησαν και του κατάφεραν χτυπήματα με αιχμηρό αντικείμενο, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του. Στη συνέχεια αφαίρεσαν από το θύμα χρηματικό ποσό, κινητό τηλέφωνο καθώς και το όχημά του, το οποίο εγκατέλειψαν σε λόφο στην περιοχή διαμονής τους. Από την επακόλουθη έρευνα των αστυνομικών, εντοπίστηκε χθες (2.8.2026) η σορός του 59χρονου σε αγροτική τοποθεσία, σε τοπική κοινότητα του Δήμου Ναυπλιέων, ενώ στο σημείο μετέβη Ιατροδικαστής, καθώς και συνεργείο του Γραφείου Εγκληματολογικών Ερευνών.

Οι συλληφθέντες, οι οποίοι ομολόγησαν την πράξη τους, θα οδηγηθούν αρμοδίως ενώ το προανακριτικό έργο διενεργείται από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ναυπλίου».