Στο πλαίσιο στοχευμένων δράσεων και τροχονομικών ελέγχων της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής/Γ.Α.Δ.Α., πραγματοποιήθηκε από πρώτες πρωινές ώρες της 19 Φεβρουαρίου 2026 έως πρώτες πρωινές ώρες σήμερα (24-2-2026), ειδική εξόρμηση σε ολόκληρο το λεκανοπέδιο του Νομού Αττικής, στην οποία συμμετείχαν Αστυνομικοί των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.) και Τμημάτων Τροχαίας της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής.

Στο πλαίσιο αυτό διενεργήθηκαν -28.189- έλεγχοι και βεβαιώθηκαν συνολικά -4.626- παραβάσεις. Ενδεικτικά αναφέρονται -66- για παραβίαση σηματοδοτών, -359- για υπερβολική ταχύτητα, -200- για στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης, -254- για μη χρήση προστατευτικού κράνους, -34- για χρήση κινητού τηλεφώνου, -186- για έλλειψη ΚΤΕΟ κ.α..

Επιπρόσθετα, βεβαιώθηκαν -256- παραβάσεις για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ και συνελήφθησαν -20- οδηγοί.

Τέλος αφαιρέθηκαν -264- άδειες κυκλοφορίας, -934- άδειες ικανότητας οδήγησης, -166- πινακίδες κυκλοφορίας, ενώ ακινητοποιήθηκαν -636- οχήματα.

Σχετικές εξορμήσεις της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής θα συνεχισθούν με αμείωτη ένταση.