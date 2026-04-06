Ειδική εξόρμηση πραγματοποιήθηκε κατά το χρονικό διάστημα από 3 έως 6 Απριλίου 2026 από αστυνομικούς των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.) της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής, με σκοπό τον έλεγχο εφαρμογής του Νέου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, εστιάζοντας στην πρόληψη της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ, σε οδικούς άξονες της Αττικής.

Στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιήθηκαν 27.697 έλεγχοι και βεβαιώθηκαν 3.077 παραβάσεις, όπως ενδεικτικά, για υπέρβαση του ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου ταχύτητας, μη χρήση προστατευτικού κράνους, χρήση κινητού τηλεφώνου, παραβίαση σηματοδοτών, στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης κ.α. ενώ συνελήφθησαν 21 οδηγοί.

Ακόμα, ακινητοποιήθηκαν 383 οχήματα, εκ των οποίων 120 μεταφέρθηκαν με γερανό, ενώ αφαιρέθηκαν 572 άδειες ικανότητας οδήγησης και 153 άδειες κυκλοφορίας.

Οι έλεγχοι για την εφαρμογή του Νέου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και την πρόληψη της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ θα συνεχισθούν με αμείωτη ένταση.