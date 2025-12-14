Στο πλαίσιο επιχειρησιακού σχεδιασμού από τη Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής για την αντιμετώπιση της αυθαίρετης κατάληψης δημοσίων χώρων και οδοστρωμάτων για την εξασφάλιση θέσεων στάθμευσης πελατών καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, πραγματοποιήθηκε στοχευμένη επιχειρησιακή δράση από τις Ομάδες Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.), το διήμερο 12 και 13-12-2025, σε περιοχές της Αττικής με έντονη νυχτερινή δραστηριότητα.

Αποτέλεσμα των ελέγχων ήταν η σύλληψη συνολικά 23 ατόμων, εκ των οποίων οι 15 παραλάμβαναν τα οχήματα και 8 ήταν οι προσωρινά υπεύθυνοι των καταστημάτων.

Ειδικότερα, οι συλληφθέντες παραλάμβαναν τα οχήματα των πελατών που προσέρχονταν στα καταστήματα, παρέδιδαν σε αυτούς αριθμημένα αποκόμματα, και στη συνέχεια, τοποθετούσαν πάνω στον ανεμοθώρακα των οχημάτων, άλλο απόκομμα. Στη συνέχεια στάθμευαν τα οχήματα σε δημόσιους χώρους (οδούς, πεζοδρόμια κ.λπ.).

Κατά την αποχώρησή τους από τα καταστήματα οι οδηγοί έναντι χρηματικού αντιτίμου και χωρίς την έκδοση φορολογικού παραστατικού (απόδειξη), παραλάμβαναν τα κλειδιά των οχημάτων τους.

Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκαν δικογραφίες για αυθαίρετη κατάληψη δημοσίων χώρων και οδοστρωμάτων.

Αντίστοιχες δράσεις θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση.

Δείτε φωτογραφίες που δημοσιοποίησε η ΕΛ.ΑΣ.:







