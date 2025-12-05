Σε μία ακόμη στοχευμένη και δυναμική επιχείρηση κατά της παράνομης διακίνησης ναρκωτικών, προχώρησαν στελέχη του Γραφείου Ασφαλείας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά με τη σύλληψη ενός 24χρονου και μίας 24χρονης στην περιοχή των Πετραλώνων

Η επιχείρηση, σύμφωνα με πληροφορίες, αποτέλεσε το αποκορύφωμα πολύημερης και παρατεταμένης παρακολούθησης, καθώς οι πρώτες πληροφορίες είχαν φθάσει στις αρχές στα μέσα Νοεμβρίου, ενεργοποιώντας άμεσα τον μηχανισμό συλλογής και αξιολόγησης δεδομένων.

Κατά τον έλεγχο σε ΙΧ όχημα όπου επέβαιναν οι δύο συλληφθέντες, με τη συνδρομή του αστυνομικού σκύλου ανίχνευσης, εντοπίστηκαν στο κιβώτιο ταχυτήτων μικροποσότητες ναρκωτικών: 2,4 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, 4 γραμμάρια κοκαΐνης σε τέσσερις συσκευασίες, καθώς και δύο δισκία XTC.

Η επιχείρηση ωστόσο δεν σταμάτησε εκεί. Ακολούθησαν νόμιμες έρευνες στις οικίες των συλληφθέντων, όπου αποκαλύφθηκε πλήρες «μίνι εργαστήριο» διακίνησης ναρκωτικών.

Συνολικά κατασχέθηκαν: 126,6 γραμμάρια κοκαΐνης σε οκτώ συσκευασίες, 200,6 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης σε τέσσερις συσκευασίες, 140 γραμμάρια κάνναβης σε δεκαέξι επιπλέον συσκευασίες, 605 δισκία XTC, 2,2 γραμμάρια MDMA σε μορφή βράχου, ζυγαριά ακριβείας με υπολείμματα κοκαΐνης, πλήθος υλικών συσκευασίας, 16 ρολά διάφανης μεμβράνης και κουτάλι με υπολείμματα κοκαΐνης.

Επίσης το χρηματικό ποσό των 1.470 ευρώ, τρεις συσκευές κινητών τηλεφώνων και το Ι.Χ. όχημα, τα οποία κατασχέθηκαν ως μέσα και αποδεικτικά στοιχεία της παράνομης δραστηριότητας.

Η προανάκριση συνεχίζεται, ενώ οι συλληφθέντες αντιμετωπίζουν κατηγορίες για παραβίαση του Ν.4139/13 περί εξαρτησιογόνων ουσιών και συναυτουργία.

Πηγή:ΑΠΕ/ΜΠΕ