Συνελήφθησαν το βράδυ της Τετάρτης, τρεις άνδρες στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος».

Οι κατηγορούμενοι εντοπίστηκαν από τους αστυνομικούς, στο επίπεδο των αφίξεων του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, μετά από την άφιξή τους με πτήση από την Τουρκία, και εντός των αποσκευών τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 620 πακέτα τσιγάρα, χωρίς την ενδεικτική ταινία φόρου κατανάλωσης.

Οι συλληφθέντες, με τη σε βάρος τους σχηματισθείσα δικογραφία, οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Δείτε φωτογραφίες από τα κατασχεθέντα, λαθραία τσιγάρα: