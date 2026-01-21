Συνελήφθησαν το μεσημέρι της Τρίτης τρία άτομα, ηλικίας 17, 21 και 63 ετών, που απέρριπταν οικοδομικά υλικά και είδη ξυλείας στην περιοχή του Αγίου Ιωάννη Ρέντη.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία από το Αστυνομικό Τμήμα Αγίου Ιωάννη Ρέντη για παράβαση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας.

Οι δράστες απέρριπταν από φορτηγό οικοδομικά υλικά και είδη ξυλείας επί του οδοστρώματος.

Οι Αρχές ακινητοποίησαν και οδήγησαν τους κατηγορούμενους στο Αστυνομικό Τμήμα, ενώ το εν λόγω όχημα που χρησιμοποιούσαν για την απόρριψη των υλικών κατασχέθηκε, και τους επιβλήθηκε το προβλεπόμενο διοικητικό πρόστιμο.