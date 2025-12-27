Συνελήφθησαν δύο άτομα που έριξαν μπάζα σε δρόμο του Βοτανικού από την Ειδική Επιχειρησιακή Ομάδα Δράσης της ΓΑΔΑ .

Οι συλληφθέντες ηλικίας 38 και 18 ετών κατηγορούνται για παράνομη διαχείριση και ανεξέλεγκτη διάθεση αποβλήτων και εντοπίστηκαν τις μεσημβρινές ώρες της 23ης Δεκεμβρίου.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία από το Αστυνομικό Τμήμα Κολωνού για παράβαση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας.

Άμεσα τα δύο άτομα ακινητοποιήθηκαν και οδηγήθηκαν στο Αστυνομικό Τμήμα Κολωνού, ενώ επιπλέον κατασχέθηκε το εν λόγω όχημα που χρησιμοποιούνταν για την απόρριψη των μπάζων.