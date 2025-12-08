Στη σύλληψη τεσσάρων ατόμων για παραβάσεις της νομοθεσίας για ναρκωτικά προχώρησαν το πρωί της Δευτέρας, σε περιοχή της Θεσσαλονίκης, Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών, της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος.

Πρόκειται για ημεδαπούς ηλικίας 33, 27, 23 και 20 ετών, οι οποίοι συνελήφθησαν στο πλαίσιο αστυνομικής επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε από κοινού με αστυνομικούς του Τμήματος Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Αρχηγείου της ΕΛ.ΑΣ., σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικία όπου διαμένουν ο 33χρονος και ο 20χρονος, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν -4- συσκευασίες ακατέργαστης κάνναβης, συνολικού βάρους 2.842 γραμμαρίων, καθώς και 2 κινητά τηλέφωνα. Επιπλέον, σε οικία που διαμένουν ο 27χρονος και ο 23χρονος, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συσκευασία κοκαΐνης, βάρους 7 γραμμαρίων, ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας και 2 κινητά τηλέφωνα.

Σημειώνεται ότι, δύο από τους ανωτέρω κατηγορούμενους έχουν απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές –κατά περίπτωση- για απάτη, διακεκριμένη κλοπή, επικίνδυνη σωματική βλάβη, καθώς και παραβάσεις των νομοθεσιών για τα ναρκωτικά, την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και τον κώδικα μετανάστευσης, ενώ σε βάρος ενός εξ αυτών, έχουν επιβληθεί περιοριστικοί όροι.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.

Πηγή: ΑΠΕ/ΜΠΕ