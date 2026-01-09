Στη σύλληψη τεσσάρων ανήλικων κοριτσιών ηλικίας 13 και 14 ετών προχώρησαν αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ στον Άγιο Παντελεήμονα, μετά από καταγγελία 15χρονης, για ξυλοδαρμό της.

Πιο συγκεκριμένα, μια 15χρονη Κινέζα κατήγγειλε στους αστυνομικούς, πως τέσσερις ανήλικες με καταγωγή από την Ελλάδα, την Αίγυπτο και τη Γεωργία την τραυμάτισαν το μεσημέρι της Πέμπτης στη συμβολή των οδών Καμπάνη και Αγίου Μελετίου.

Μαζί με τις ανήλικες, που συνελήφθησαν για επικίνδυνη σωματική βλάβη, συνελήφθησαν και οι γονείς τους για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων.

Η ανήλικη Κινέζα διακομίσθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Παίδων Αγλαΐα Κυριακού με εκδορές και μώλωπες.