Όλο και περισσότερους στοχευμένους ελέγχους πραγματοποιούν οι Αρχές για την καταπολέμηση της διάδοσης των ναρκωτικών. Οι υπηρεσίες της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Ηπείρου συνέλαβαν τις τελευταίες δύο εβδομάδες συνολικά 6 άτομα σε διαφορετικές περιοχές της Περιφέρειας.

Συγκεκριμένα, οι συλλήψεις αφορούσαν:

-έναν ημεδαπό στα Ιωάννινα,

-τρεις ημεδαπούς στην Πρέβεζα, και

-δύο ημεδαπούς στην Άρτα.

Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκαν πλημμεληματικού χαρακτήρα δικογραφίες για κατοχή μικροποσοτήτων ακατέργαστης κάνναβης και κοκαΐνης, οι οποίες υποβλήθηκαν στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές.

Η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Ηπείρου επισημαίνει ότι οι έλεγχοι για την αντιμετώπιση της διάδοσης ναρκωτικών πραγματοποιούνται καθημερινά σε όλη την Περιφέρεια, στοχεύοντας στην προστασία της δημόσιας ασφάλειας και της υγείας των πολιτών.

Πηγή: EpirusPost