Στοχευμένη αστυνομική επιχείρηση ευρείας κλίμακας σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε το πρωί της Τρίτης 29 Σεπτεμβρίου 2026 σε οικισμούς του Κορωπίου από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Νοτιοανατολικής Αττικής.

Στη δράση συμμετείχαν δυνάμεις της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νοτιοανατολικής Αττικής, της Ο.Π.Κ.Ε., καθώς και της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής, με κεντρικό στόχο την πρόληψη και την καταστολή κάθε μορφής παραβατικότητας που παρατηρείται στην περιοχή.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης συνελήφθησαν συνολικά 7 άτομα, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκαν δικογραφίες -κατά περίπτωση- για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας, κλοπή νερού, καθώς και για παραβάσεις της περιβαλλοντικής και οικοδομικής νομοθεσίας.

Παράλληλα, οι ελεγκτικές αρχές βεβαίωσαν 29 παραβάσεις που αφορούσαν την προστασία του περιβάλλοντος, τον οικοδομικό κανονισμό και διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Η σχετική δικογραφία που σχηματίστηκε έχει ήδη υποβληθεί στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.