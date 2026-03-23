Στο πλαίσιο στοχευμένων δράσεων και τροχονομικών ελέγχων της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής/Γ.Α.Δ.Α., πραγματοποιήθηκε από τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης (19/3) έως τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας (23/3), ειδική εξόρμηση σε ολόκληρο το λεκανοπέδιο του Νομού Αττικής, στην οποία συμμετείχαν Αστυνομικοί των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.) και Τμημάτων Τροχαίας της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής/Γ.Α.Δ.Α.

Στο πλαίσιο αυτό διενεργήθηκαν 32.209 έλεγχοι αλκοολομέτρησης, βεβαιώθηκαν 218 παραβάσεις και συνελήφθησαν 7 οδηγοί, υπό την επήρεια αλκοόλ, με ένδειξη άνω του 0.60 mgr/1 εκ. αέρα.



