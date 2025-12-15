Zougla Newsroom

Αστυνομικοί της Τροχαίας έκαναν τα «στραβά μάτια» σε παραβάτες οδηγούς με το… αζημίωτο και κατέληξαν με… χειροπέδες και κατηγορούμενοι για κακουργήματα.

Όλα ξεκίνησαν όταν πριν από μερικούς μήνες ένας πολίτης έκανε την καταγγελία στη Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων και έκανε λόγο για «επίορκους» αστυνομικούς από την Τροχαία Νεών Μουδανιών που «δεν βεβαίωναν παραβάσεις είτε οι οδηγοί είχαν καλύτερη αντιμετώπιση σε σχέση με τις παραβάσεις που είχαν εντοπιστεί και όλα αυτά με το αντίστοιχο οικονομικό αντάλλαγμα».

Άμεσα ξεκίνησε έρευνα και διαπιστώθηκε ότι οι τρεις αστυνομικοί έκαναν συνεχώς μαζί υπηρεσία και έκαναν ελέγχους σε οδηγούς. Τα στοιχεία συγκεντρώθηκαν και το Σάββατο (13/12) οι «Αδιάφθοροι» προχώρησαν σε συλλήψεις ενώ, σύμφωνα με πληροφορίες, στη δικογραφία περιλαμβάνονται και άλλα πρόσωπα.

Να σημειωθεί ότι όταν οι παραβάσεις αφορούν φορτηγά αυτοκίνητα και όχι ιδιωτικής χρήσης, τα πρόστιμα του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας μπορεί να είναι υψηλότερα με αποτέλεσμα οι επαγγελματίες οδηγοί να έχουν μεγαλύτερο πρόβλημα να διαχειριστούν καθώς δεν είναι λίγες οι φορές που προβλέπεται και αφαίρεση διπλώματος.

Οι τρεις συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα όπου τους ασκήθηκαν ποινικές διώξεις και παραπέμφθηκαν στον ανακριτή για να απολογηθούν.

Μέχρι αυτή την ώρα δεν έχουν γίνει επίσημες ανακοινώσεις από την Ελληνική Αστυνομία ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι το περιστατικό έχει προκαλέσει μεγάλη αναστάτωση και συζητήσεις μεταξύ των αστυνομικών που υπηρετούν στην ευρύτερη περιοχή της Χαλκιδικής.