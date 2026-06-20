Στο πλαίσιο μιας συντονισμένης επιχείρησης της Διεύθυνσης Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος και της Υποδιεύθυνσης Βορείου Ελλάδος, συνελήφθησαν το πρωί της Πέμπτης 18 Ιουνίου 2026 δύο 17χρονοι στο Ηράκλειο Κρήτης και τη Θεσσαλονίκη, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκαν δικογραφίες κακουργηματικού χαρακτήρα για πορνογραφία ανηλίκων.

Οι δύο κατηγορούμενοι φέρεται να συνδέονται με εξτρεμιστική-σαδιστική ομάδα κακοποίησης ανηλίκων με διεθνή διαδικτυακή δράση

Προηγήθηκε εμπεριστατωμένη ψηφιακή ανάλυση και τη στενή συνεργασία της ΕΛ.ΑΣ. με κορυφαίες ομοσπονδιακές αρχές των ΗΠΑ, και συγκεκριμένα το NCMEC (Εθνικό Κέντρο για τα Εξαφανισμένα και Κακοποιημένα Παιδιά) και το Homeland Security Investigation.

Η φρικτή μέθοδος δράσης: Εκβιασμοί, πορνογραφία και χαράξεις στο σώμα

Οι δύο 17χρονοι διαχειρίζονταν λογαριασμούς σε δημοφιλείς πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, μέσω των οποίων εντόπιζαν και στοχοποιούσαν ανήλικα κορίτσια. Η μεθοδολογία που ακολουθούσε το οργανωμένο αυτό δίκτυο σοκάρει.

Ασκώντας έντονη ψυχολογική πίεση και απειλές, εξανάγκαζαν τα ανήλικα θύματα να παράγουν και να τους αποστέλλουν υλικό σεξουαλικής κακοποίησης.

Επιπλέον παρότρυναν και ανάγκαζαν τα κορίτσια να προβαίνουν σε πράξεις αυτοτραυματισμού. Μάλιστα, απαιτούσαν από τα θύματα να χαράζουν στο σώμα τους τα ονόματα ή τα ψευδώνυμα που χρησιμοποιούσαν οι δράστες στα προφίλ τους.

Σύμφωνα με την αστυνομία, η συγκεκριμένη διεθνής ομάδα επεδίωκε συστηματικά να οδηγήσει τα παιδιά σε αυτοκαταστροφικές ή ακόμη και αυτοκτονικές ενέργειες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα ανήλικα κορίτσια που έπεσαν θύματα της ομάδας κακοποίησης ανηλίκων βρίσκονται στην Ελλάδα.

Οι έφοδοι της ΕΛ.ΑΣ. και τα ψηφιακά ευρήματα στα σπίτια των δραστών

Κατόπιν εισαγγελικών παραγγελιών και μετά από αλληλογραφία με παρόχους υπηρεσιών διαδικτύου, οι αρχές ταυτοποίησαν τις οικιακές συνδέσεις των δραστών.

Στο Ηράκλειο Κρήτης η επιχείρηση έγινε με τη συνδρομή του Αστυνομικού Τμήματος Μαλεβιζίου, ενώ παράλληλα εξελίχθηκε η έφοδος σε περιοχή της Θεσσαλονίκης.

Κατά τις έρευνες στις οικίες των δύο 17χρονων, παρουσία δικαστικών λειτουργών, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: δύο συσκευές κινητής τηλεφωνίας, ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής, ένας εσωτερικός σκληρός δίσκος και ένας εξωτερικός σκληρός δίσκος.

Από την επιτόπια ψηφιακή έρευνα που πραγματοποίησαν οι ειδικοί της Δίωξης στα κατασχεθέντα αρχεία, εντοπίστηκαν σκληρά βίντεο σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων, καθώς και οπτικοακουστικό υλικό που απεικόνιζε τους αυτοτραυματισμούς των θυμάτων.

Τα κατασχεθέντα ψηφιακά πειστήρια θα αποσταλούν στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών και στην Υποδιεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδος, αντίστοιχα, για εργαστηριακή εξέταση.

Οι συλληφθέντες, με τις δικογραφίες που σχηματίστηκαν σε βάρος τους, οδηγήθηκαν στις αρμόδιες εισαγγελικές Αρχές και παραπέμφθηκαν σε κύρια Ανάκριση.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

«Από τη Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος και την Υποδιεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος Βορείου Ελλάδος, στο πλαίσιο διεξαγωγής συντονισμένης επιχείρησης, σχηματίστηκαν δικογραφίες αυτόφωρης διαδικασίας κακουργηματικού χαρακτήρα σε βάρος -2- 17χρονων ημεδαπών για πορνογραφία ανηλίκων.

Προηγήθηκε ενδελεχής και εμπεριστατωμένη ψηφιακή ανάλυση και αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων και δεδομένων, ενώ στο πλαίσιο συνεργασίαςκαι ανταλλαγής πληροφοριών με αρμόδιες αρχές του εξωτερικού (NCMEC και HomelandSecurityInvestigation των Η.Π.Α.), εντοπίστηκαν -2- διαδικτυακοί χρήστες εντός ελληνικής επικράτειας, οι οποίοι μέσω λογαριασμών που διαχειρίζονταν σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης,φέρεται να απειλούσαν και να εκβίαζαν ανήλικακορίτσια, αποσπώντας από αυτά πορνογραφικό υλικό που τις απεικόνιζε.

Παράλληλα, παρότρυναν τα ανήλικα θύματα να προβούν σε πράξεις αυτοτραυματισμού, μεταξύ των οποίων και η χάραξη στο σώμα τους ονομάτων ή ψευδώνυμων, που χρησιμοποιούσαν στους εν λόγωλογαριασμούς μέσω των οποίων δραστηριοποιούνταν.

Μάλιστα, από τη συνολική αξιοποίηση του προανακριτικού υλικού προέκυψαν ενδείξεις ότι οι εν λόγω χρήστες συνδέονται ή ενεργούν στο πλαίσιο εξτρεμιστικής-σαδιστικής ομάδας κακοποίησης, η οποία αποτελεί ένα οργανωμένο δίκτυο με διεθνή δράση μέσω διαδικτύου, γνωστό για τη στοχοποίηση ανηλίκων μέσω διαδικτυακών πλατφορμών.

Τα μέλη του της εν λόγω ομάδας, μέσω απειλών, εκβιασμών και έντονης ψυχολογικής πίεσης επιδιώκουντον εξαναγκασμό των ανήλικων θυμάτων τους στην παραγωγή και αποστολή υλικού σεξουαλικής κακοποίησης, καθώς και η υποκίνηση, παρότρυνση ή ο εξαναγκασμός τους σε πράξεις αυτοτραυματισμού, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις καταγράφεται και προσπάθεια ώθησής τους σε αυτοκαταστροφικές ή αυτοκτονικές ενέργειες.

Για τη διαλεύκανση της υπόθεσης, παραγγέλθηκε η διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης έπειτα από σχετικές εισαγγελικές παραγγελίες, ενώ από την αλληλογραφία που πραγματοποιήθηκε με παρόχους υπηρεσιών διαδικτύου και τηλεπικοινωνιών, εξακριβώθηκαν τα στοιχεία, οι οικιακές συνδέσεις διαδικτύου και οι τόποι κατοικίας των εμπλεκομένων ατόμων σε Κρήτη και Θεσσαλονίκη.

Ακολούθησε συντονισμένη επιχείρηση,που πραγματοποιήθηκε πρωινές ώρες της Πέμπτης, 18 Ιουνίου 2026, από κλιμάκια αστυνομικών της Διεύθυνσης Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος στο Ηράκλειο Κρήτης με τη συνδρομή αστυνομικών του Αστυνομικού Τμήματος Μαλεβιζίου και της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος Βορείου Ελλάδος σε περιοχή της Θεσσαλονίκης.

Κατά τις έρευνες στις οικίες των κατηγορούμενων, παρουσία δικαστικών λειτουργών, συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

-2- συσκευές κινητής τηλεφωνίας,

ηλεκτρονικός υπολογιστής

σκληρός δίσκος Η/Υ και

εξωτερικός σκληρός δίσκος.

Από την επιτόπια ψηφιακή έρευνα που διενεργήθηκε στα ανωτέρω ψηφιακά πειστήρια, βρέθηκαν βίντεο σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων, καθώς και φωτογραφίες και βίντεο αυτοτραυματισμού ατόμων.

Τα κατασχεθέντα ψηφιακά πειστήρια θα αποσταλούν στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών και στην Υποδιεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδος, αντίστοιχα, για εργαστηριακή εξέταση.

Οι συλληφθέντες, με τις δικογραφίες που σχηματίστηκαν σε βάρος τους, οδηγήθηκαν στις αρμόδιες εισαγγελικές Αρχές και παραπέμφθηκαν σε κύρια Ανάκριση».