Χειροπέδες πέρασαν οι Αρχές σε δύο νεαρούς την ώρα της αγοραπωλησίας νακρωτικών.

Αστυνομικοί γνωρίζοντας την δράση του ενός προχώρησαν σε παρακολούθησή του και χθες είδαν τον 26χρονο να σταματάει με το αγροτικό του σε δρόμο του Ρεθύμνου στη Κρήτη.

Στο αυτοκίνητο μπήκε ο δεύτερος 26χρονος, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες φέρεται να ήταν ο πελάτης.

Οι αστυνομικοί έκαναν τότε την εμφάνισή τους και προχώρησαν σε έλεγχο τόσο στο αυτοκίνητο όσο και στους ίδιους ενώ στη συνέχεια τους συνέλαβαν.

Κατά τη διάρκεια της έρευνες βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά, 876 γραμμάρια κάνναβης και το χρηματικό ποσό των 350 ευρώ.

Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκαν έρευνες στις οικίες τους όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά:

1 υποπολυβόλο

1 κυνηγετικό τυφέκιο,

1 ζυγαριά,

1 σκανδάλη πιστολιού

μικροποσότητα κάνναβης και είδη συσκευασίας ναρκωτικών

2 κινητά τηλέφωνα

Επιπλέον κατασχέθηκε το Ι.Χ.Φ. αυτοκίνητο ως μέσο διευκόλυνσης τέλεσης αξιόποινης πράξης.

Η προανάκριση ενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου.

Πηγή: Patris