Επιμέλεια: Άννα Δόλλαρη

Άλλο ένα περιστατικό παραβατικότητας ατόμων νεαρής ηλικίας προκαλεί αίσθηση, καθώς τέτοιου είδους φαινόμενα αυξάνονται καθημερινά.

Χθες (23/11) το βράδυ αστυνομικοί της Ομάδας Δίας, συνέλαβαν δύο αλλοδαπούς ηλικίας 21 και 20 ετών, καθώς εντοπίστηκαν κατά τη διάρκεια διεξαγωγής ελέγχου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, να επιβαίνουν σε Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο έχοντας στην κατοχή τους και στο εσωτερικό του οχήματος τους, ποσότητα κάνναβης συνολικού βάρους (215,90) γραμμαρίων. Επιπλέον, κατασχέθηκε το χρηματικό ποσό των (700) ευρώ, ως προερχόμενο από εμπορία ναρκωτικών.

Έχει ήδη σχηματισθεί δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων του Λευκού Πύργου, για παράβαση του Νόμου περί ναρκωτικών ενώ όπως προβλέπεται οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.