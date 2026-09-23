Δύο άνδρες, ηλικίας 59 και 74 ετών, συνελήφθησαν το πρωί της 18ης Σεπτεμβρίου στον Μαραθώνα από αστυνομικούς στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας. Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών και περί όπλων.

Η σύλληψη ήταν αποτέλεσμα συστηματικής έρευνας της Ελληνικής Αστυνομίας, η οποία είχε συλλέξει πληροφορίες για τη δραστηριοποίηση ατόμων στη διακίνηση ναρκωτικών στην ευρύτερη περιοχή. Αξιοποιώντας τα στοιχεία αυτά, οι αστυνομικοί εντόπισαν τους δύο κατηγορούμενους και πιστοποίησαν την εγκληματική τους δράση.

Από έρευνα που πραγματοποιήθηκε στις οικίες των κατηγορουμένων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

-10- δενδρύλλια κάνναβης,

-169- γραμμ. ακατέργαστης κάνναβης,

-33- γραμμ. κατεργασμένης κάνναβης, τύπου «σοκολάτα»,

-6- μπουκάλια με έλαια κάνναβης,

-4- τρίφτες,

ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας,

κυνηγητικό δίκαννο,

-43- φυσίγγια και

το χρηματικό ποσό των -200- ευρώ.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.