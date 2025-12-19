Δύο ανήλικοι, ηλικίας 15 και 14 ετών, συνελήφθησαν στο Μεσολόγγι με κατηγορίες για σωματική βλάβη, και παράβαση της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων.

Σύμφωνα με τις αστυνομικές Αρχές, ο 14χρονος επιτέθηκε σε έναν συνομήλικό του χτυπώντας τον στο πρόσωπο, και στη συνέχεια, ασκώντας του ψυχολογική βία, εξανάγκασε το θύμα να γονατίσει και να ζητήσει συγγνώμη από πρόσωπα που δεν ήταν παρόντα.

Ο 15χρονος, ενώ το περιστατικό ήταν σε εξέλιξη, βιντεοσκόπησε τη σκηνή με το κινητό τηλέφωνο του 14χρονου κατηγορουμένου και στη συνέχεια δημοσίευσε το βίντεο σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης. Η πράξη αυτή εντάσσεται στις κατηγορίες της παράβασης των προσωπικών δεδομένων.

Παράλληλα, συνελήφθησαν και οι μητέρες των ανηλίκων, οι οποίες κατηγορούνται για παραμέληση της εποπτείας των παιδιών τους. Στην κατοχή του 14χρονου βρέθηκε και κατασχέθηκε το κινητό τηλέφωνο ως μέσο τέλεσης της αξιόποινης πράξης.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε εις βάρος των συλληφθέντων ανηλίκων και των γονιών τους, θα υποβληθεί στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Αιτωλοακαρνανίας για την περαιτέρω διαδικασία.