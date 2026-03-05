Δυο ανήλικοι, μόλις 16 ετών, συνελήφθησαν από την αστυνομία και κατηγορούνται ότι ήταν οι δράστες της επίθεσης με μαχαίρι, τύπου karambit, στον Άγιο Παντελεήμονα, το μεσημέρι της Τετάρτης.

Θύμα ένας 17χρονος μαθητής από την Κούβα ο οποίος βρέθηκε μαχαιρωμένος στο πόδι από έναν καθηγητή.

Οι αστυνομικοί που είχαν αναλάβει τις έρευνες για την επίθεση μελέτησαν βίντεο που βρήκαν κοντά στο σημείο αλλά και μαρτυρίες. Έτσι λοιπόν κατέληξαν στους δυο ανήλικους οι οποίοι γύρω στις 10 το βράδυ συνελήφθησαν.

Δείτε και το βίντεο ντοκουμέντο που έφερε η ERT στο φως της δημοσιότητας:

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη ενώ το θύμα πήρε ήδη εξιτήριο από το νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός όπου είχε μεταφερθεί.