Στη σύλληψη δύο ατόμων ξένης καταγωγής, ηλικίας 58 και 41 ετών, για κατά περίπτωση κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών προχώρησαν το απόγευμα της Τρίτης 10 Νοεμβρίου αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ).

Της σύλληψης προηγήθηκε συστηματική αξιοποίηση πληροφοριών, διασταυρώσεις στοιχείων και ανάλυση προφίλ , μέσω των οποίων πιστοποιήθηκε η δράση του 58χρονου στη συστηματική διακίνηση ποσοτήτων κοκαΐνης και ηρωίνης στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Αττικής.

Επ’ αυτοφώρω εντοπισμός και έρευνα σε οικία

Το απόγευμα της Τρίτης, οι αστυνομικοί εντόπισαν στο Αιγάλεω τον 41χρονο να κατέχει αυτοσχέδια νάιλον συσκευασία με 0,8 γραμμάρια κοκαΐνης, ποσότητα την οποία είχε προμηθευτεί λίγη ώρα νωρίτερα από τον 58χρονο.

Ακολούθησε έρευνα σε κατοικία στο Χαϊδάρι καθώς και σωματικοί έλεγχοι στους δύο άνδρες.

Τα κατασχεθέντα ευρήματα

Συνολικά, από τις έρευνες των αστυνομικών αρχών βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

92,5 γραμμάρια ηρωίνης

5,7 γραμμάρια κοκαΐνης

1 ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας

2.695 ευρώ σε μετρητά

2 συσκευές κινητών τηλεφώνων

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., οι δύο συλληφθέντες έχουν απασχολήσει και στο παρελθόν τις διωκτικές αρχές για ομοειδή καθώς και για άλλα αδικήματα, ενώ οδηγούνται ενώπιον της αρμόδιας εισαγγελικής Αρχής.