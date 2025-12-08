Χειροπέδες πέρασαν σε δύο άνδρες, οι Αστυνομικοί του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Παιονίας για παράνομη διακίνηση μεταναστών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, χθες τα ξημερώματα, οι δύο άνδρες εντοπίστηκαν να επιβαίνουν σε όχημα και να έχουν επιβιβάσει στα πίσω καθίσματα του οχήματος, καθώς και στο χώρο των αποσκευών, συνολικά 3 αλλοδαπούς άνδρες και 1 αλλοδαπή γυναίκα, με σκοπό τη μη νόμιμη μεταφορά τους προς το εσωτερικό της χώρας, έναντι χρηματικής αμοιβής.

Το όχημα κατασχέθηκε, καθώς και 2 κινητά τηλέφωνα που βρέθηκαν στην κατοχή τους.

Πηγή: Thestival