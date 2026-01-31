Κατά τη διάρκεια ελέγχων σε οίκους ανοχής που λειτουργούσαν παράνομα, παρά τη σφράγισή τους από τον Δήμο, η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος ,προχώρησε σε δύο συλλήψεις στη Θεσσαλονίκη.

Οι ειδικοί έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν το απόγευμα της Παρασκευής, 30 Ιανουαρίου, από το Τμήμα Καταπολέμησης Διακίνησης και Εμπορίας Ανθρώπων και Αντικειμένων, στο πλαίσιο επιχείρησης για τον εντοπισμό πιθανών θυμάτων εμπορίας ανθρώπων και γενετήσιας εκμετάλλευσης, αλλά και για τη νομιμότητα λειτουργίας των συγκεκριμένων χώρων.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., οι αστυνομικοί έλεγξαν δύο οίκους ανοχής, οι οποίοι φέρονται να λειτουργούσαν χωρίς άδεια, ενώ είχε προηγηθεί απόφαση σφράγισης από τον αρμόδιο Δήμο. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης συνελήφθησαν δύο γυναίκες, οι οποίες φέρονται να εκμεταλλεύονταν οικονομικά τα έσοδα από την πορνεία.

Παράλληλα, στους συγκεκριμένους χώρους εντοπίστηκαν δύο γυναίκες που εκδίδονταν επ’ αμοιβή.

Κατά τις έρευνες κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, το ποσό των 300 ευρώ, τετράδια με χειρόγραφες σημειώσεις, αντικείμενα που σχετίζονται με ερωτικές υπηρεσίες, καθώς και διαφημιστικές κάρτες.

Οι συλληφθείσες αντιμετωπίζουν κατηγορίες για μαστροπεία και παραβίαση σφραγίδων που έθεσε η Αρχή και αναμένεται να οδηγηθούν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ κινείται η διαδικασία για την επανασφράγιση των οίκων ανοχής.