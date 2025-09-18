Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαυρεωτικής, συνέλαβαν απογευματινές ώρες της Κυριακής (14/9), στην περιοχή του Σουνίου, έναν 31χρονο ημεδαπό και έναν 60χρονο αλλοδαπό, που κατηγορούνται για διακεκριμένες κλοπές κατά συναυτουργία, και κατ’ εξακολούθηση, από αυτοκίνητα, σε περιοχές της Νοτιοανατολικής Αττικής.

Όπως επισημαίνεται από την ΕΛ.ΑΣ., οι συλληφθέντες πιάστηκαν επ’ αυτοφώρω από τους Αστυνομικούς, τη στιγμή που επιχειρούσαν να αφαιρέσουν αντικείμενα από το εσωτερικό οχήματος.

Όπως προέκυψε από την προανακριτική έρευνα της Αστυνομίας, οι κατηγορούμενοι είχαν συστήσει και ενταχθεί σε εγκληματική ομάδα, τουλάχιστον από τον Αύγουστο του τρέχοντος έτους, με σκοπό την τέλεση κλοπών από αυτοκίνητα σε περιοχές της Νοτιοανατολικής Αττικής.

Ως προς τον τρόπο δράσης τους, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., τα μέλη της εγκληματικής ομάδας δρώντας κυρίως κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, εντόπιζαν σταθμευμένα οχήματα ιδιοκτησίας εταιρειών ενοικιάσεων αυτοκινήτων και είτε σπάζοντας τα τζάμια, είτε παραβιάζοντας τις κλειδαριές, αφαιρούσαν προσωπικά αντικείμενα, χρυσαφικά και χρηματικά ποσά.

Από έρευνα στην κατοχή και τις οικίες των συλληφθέντων, βρέθηκαν, μεταξύ άλλων, και κατασχέθηκαν:

-εργαλεία θραύσης κρυστάλλων,

-κλειδιά αυτοκινήτων και οικιών,

-πορτοφόλια,

-ρολόγια χειρός

-κοσμήματα

Από την μέχρι τώρα προανακριτική έρευνα του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαυρεωτικής, έχουν εξιχνιαστεί 4 περιπτώσεις κλοπών από αυτοκίνητα σε Λαγονήσι και Λαυρεωτική.

Οι συλληφθέντες, με την σε βάρος τους δικογραφία, οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.