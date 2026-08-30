Στα χέρια της Αστυνομίας βρίσκονται από το μεσημέρι της 26ης Αυγούστου δύο νεαροί, 24 και 25 ετών, οι οποίοι αποτελούν μέλη σπείρας που εξαπατούσε πολίτες. Το δίδυμο έπεσε στη φάκα των Αρχών στον Άγιο Παντελεήμονα, έπειτα από αποτυχημένη απόπειρα να αποσπάσουν χρήματα και τιμαλφή από μια 99χρονη γυναίκα.

Χρησιμοποιώντας τη γνωστή μέθοδο της υποτιθέμενης βλάβης στο δίκτυο ηλεκτροδότησης, οι δράστες επικοινώνησαν τηλεφωνικά με την υπερήλικη, προσποιούμενοι τους υπαλλήλους εταιρείας ρεύματος. Υποστηρίζοντας πως υπάρχει σοβαρός κίνδυνος από διαρροή, προσπάθησαν να την πείσουν να συγκεντρώσει τις οικονομίες και τα κοσμήματά της σε μια σακούλα και να τα αφήσει έξω από την πόρτα του διαμερίσματός της για να «προστατευτούν».

Τα σχέδιά τους ωστόσο χάλασε ο γιος της ηλικιωμένης. Αντιλαμβανόμενος αμέσως την απάτη, ειδοποίησε την Άμεση Δράση. Στο σημείο έσπευσαν τάχιστα αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙΑΣ, καθώς και στελέχη του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Παντελεήμονα, οι οποίοι έθεσαν το σπίτι υπό διακριτική παρακολούθηση.

Η ενέδρα και οι συλλήψεις

Λίγη ώρα αργότερα, ο 25χρονος εμφανίστηκε στην πολυκατοικία και κατευθύνθηκε προς την εξώπορτα της 99χρονης για να παραλάβει τη λεία. Μόλις αντίκρισε τους αστυνομικούς προσπάθησε να διαφύγει τρέχοντας, ωστόσο ακινητοποιήθηκε άμεσα. Την ίδια στιγμή, οι Αρχές εντόπισαν και πέρασαν χειροπέδες στον 24χρονο συνεργό του, ο οποίος περίμενε σε κοντινή απόσταση μέσα στο αυτοκίνητο διαφυγής, εκτελώντας χρέη «τσιλιαδόρου».

Από την προανάκριση της ΕΛ.ΑΣ. διαπιστώθηκε ότι οι δύο νεαροί αποτελούσαν μέλη ευρύτερης εγκληματικής οργάνωσης με εξειδίκευση στις απάτες. Σύμφωνα με τα στοιχεία, το ίδιο δίδυμο είχε προσπαθήσει επανειλημμένα, μέσα σε μόλις δύο 24ωρα, να εξαπατήσει μια 57χρονη γυναίκα στη Γλυφάδα. Ενδεικτικό της θρασύτητάς τους είναι ότι στο κατασχεμένο κινητό τηλέφωνο του ενός δράστη βρέθηκε αποθηκευμένη φωτογραφία από την εξώπορτα του σπιτιού της 57χρονης.

Μέχρι στιγμής, οι Αρχές έχουν καταφέρει να συνδέσουν τους συλληφθέντες με τρεις περιπτώσεις απάτης σε Άγιο Παντελεήμονα, Γλυφάδα και Αμπελόκηπους, με το συνολικό κέρδος της σπείρας να ξεπερνά τα 13.000 ευρώ.

Οι δύο κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή, αντιμετωπίζοντας βαρύτατες διώξεις για σύσταση εγκληματικής ομάδας, απάτες (τετελεσμένες και σε απόπειρα) κατ’ εξακολούθηση και κατά συναυτουργία, καθώς και για ληστεία.