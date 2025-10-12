Μια άκρως επικίνδυνη ματσέτα είχαν στην κατοχή τους δύο νεαροί στην Ελευσίνα που συνελήφθησαν από την αστυνομία.

Για τον 39χρονο και τον 27χρονο υπήρχαν πληροφορίες ότι διακινούσαν ναρκωτικά στην περιοχή.

Το πρωί της περασμένης Πέμπτης οργανώθηκε επιχείρηση και συνελήφθησαν.

Σε έρευνες που έγιναν στα σπίτια των δύο αντρών βρέθηκαν σύνορα 87 γραμμάρια κάνναβης, 1305 ευρώ αλλά και η ματσέτα η οποία κατασχέθηκε.

Οι συλληφθέντες, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών, οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγελέα.