Δύο στελέχη του ΔΕΔΔΗΕ συνελήφθησαν για την πυρκαγιά που ξέσπασε χθες (8/8) στην Κερατέα με αποτέλεσμα να καταστραφούν περιουσίες, να καούν χιλιάδες στρέμματα γης αλλά και να χάσει την ζωή του ένας 76χρονος μέσα στο σπίτι του.

Πρόκειται για έναν 58χρονο και έναν 33χρονο οι οποίοι είναι υπεύθυνοι συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών. Τα στελέχη του ΔΕΔΔΗΕ αναζητούν επίσης και ένα διευθυντικό στέλεχος, και ειδικότερα τον αναπληρωτή διευθυντή της υπηρεσίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, όσον αφορά στην έναρξη της πυρκαγιάς, οι αρχές έχουν στα χέρια τους βίντεο από κάμερα ασφάλειας αλλά και μαρτυρίες κατοίκων που έλεγαν ότι η φωτιά ξεκίνησε από τον πυλώνα.

Σήμερα το πρωί, στελέχη της Διεύθυνσης Εγκλημάτων Εμπρησμού πήγαν στο σημείο για να κάνουν αυτοψία και βρήκαν συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ να κάνει… εργασίες στο επίμαχο σημείο.

Όπως ήταν φυσικό δεν επέτρεψαν να συνεχιστούν καθώς υπήρχε κίνδυνος να αλλοιωθούν στοιχεία και αποδείξεις.

Έτσι, έγινε προσαγωγή τους και αφού ενημερώθηκε ο εισαγγελέας και ο ανακριτής εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης σε βάρος τους και συνελήφθησαν.

Τα δυο στελέχη του ΔΕΔΔΗΕ κρατούνται και αναμένεται να οδηγηθούν στον ανακριτή.