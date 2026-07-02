Ένα καίριο πλήγμα στο οργανωμένο έγκλημα κατάφερε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, βάζοντας τέλος στη δράση μιας πολυμελούς και ιδιαίτερα βίαιης εγκληματικής οργάνωσης. Τα μέλη του κυκλώματος εμπλέκονται σε σωρεία κακουργηματικών πράξεων, μεταξύ των οποίων βομβιστικές επιθέσεις, εμπρησμοί, εκβιασμοί, απόπειρες δολοφονίας, καθώς και εμπορία ναρκωτικών ουσιών.

Κατά τη διάρκεια συντονισμένης επιχείρησης του Τμήματος Εκβιαστών, την Τετάρτη 1 Ιουλίου 2026, σε διάφορα σημεία της Αττικής, συνελήφθησαν επ’ αυτοφώρω τέσσερις αλλοδαποί ηλικίας 19, 22, 25 και 47 ετών. Παράλληλα, στην ίδια υπόθεση κατηγορούνται ακόμη 10 άτομα, εκ των οποίων τα 9 είναι ήδη έγκλειστα σε σωφρονιστικά καταστήματα.

Δείτε βίντεο από την επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ.:

Με αρχηγό μέσα από τη φυλακή

Η αντίστροφη μέτρηση για την εξάρθρωση της συμμορίας ξεκίνησε μετά από μεθοδική έρευνα, η οποία αποκάλυψε μια αυστηρά ιεραρχημένη δομή με διαρκή λειτουργία και ξεκάθαρο διαχωρισμό ρόλων. Τα ηνία της οργάνωσης κρατούσε ένας 49χρονος έγκλειστος, ο οποίος κατηύθυνε τις κινήσεις των μελών από το κελί του.

Κύριο πεδίο δράσης τους ήταν το κέντρο της Αθήνας, όπου επιχειρούσαν να επιβάλλουν την κυριαρχία τους, να εξουδετερώσουν αντίπαλες ομάδες και να εκφοβίσουν οποιονδήποτε στεκόταν εμπόδιο στα παράνομα συμφέροντά τους.

Τα βαριά αδικήματα και τα ευρήματα των ερευνών

Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος των εμπλεκόμενων είναι ιδιαίτερα βαριά και περιλαμβάνει κατηγορίες για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, κατασκευή και κατοχή εκρηκτικών υλών, φθορές, βία κατά σωφρονιστικών υπαλλήλων, καθώς και παραβάσεις των νόμων περί όπλων και ναρκωτικών.

Σε αιφνιδιαστικούς ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν σε σπίτια αλλά και σε κελιά φυλακών, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν ένα ολόκληρο οπλοστάσιο και μεγάλο όγκο πειστηρίων:

– Πιστόλι με γεμιστήρα και 12 σφαίρες

– 3 αυτοσχέδιους εκρηκτικούς και εμπρηστικούς μηχανισμούς

– 6 αυτοσχέδια μαχαίρια και 3 φωτοβολίδες

– Πάνω από 850 γραμμάρια μεθαμφεταμίνης και 3 ζυγαριές ακριβείας

– Συσκευές εντοπισμού (GPS), 12 κινητά τηλέφωνα, κάρτες SIM και router

– Το χρηματικό ποσό των 3.450 ευρώ και ένα φορτηγό όχημα

Οι υποθέσεις που εξιχνιάστηκαν

Η αστυνομική έρευνα κατάφερε να συνδέσει τη συμμορία με συγκεκριμένες εγκληματικές ενέργειες που είχαν προκαλέσει τρόμο το προηγούμενο διάστημα. Ανάμεσα σε αυτές ξεχωρίζουν:

– Η επίθεση με εμπρησμό και απόπειρα έκρηξης κατά σωφρονιστικού υπαλλήλου (Νοέμβριος 2025). Στη συγκεκριμένη υπόθεση, σύμφωνα με πληροφορίες της «Ζούγκλας», οι δράστες είχαν θέσει σε στενή παρακολούθηση τόσο τον ίδιο, όσο και την οικογένειά του, ενώ είχαν φροντίσει να πληροφορηθούν ακόμη και για το δρομολόγιο των παιδιών του σωφρονιστικού υπαλλήλου προς το σχολείο.

– Δύο εκρήξεις σε καταστήματα της Αθήνας το καλοκαίρι του 2025, εκ των οποίων η μία οδήγησε στον σοβαρό τραυματισμό του ιδιοκτήτη.

– Εμπρησμοί αυτοκινήτων σε Παλλήνη και Γέρακα, καθώς και περιστατικό με πυροβολισμούς κατά οχήματος.

– Άσκηση σωματικής βίας εναντίον κρατουμένου μέσα σε φυλακή.

Όλοι οι κατηγορούμενοι, οι οποίοι έχουν απασχολήσει επανειλημμένα τις αρχές στο παρελθόν για παρόμοια αδικήματα, οδηγούνται πλέον ενώπιον της αρμόδιας Εισαγγελικής Αρχής.