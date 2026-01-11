Συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση πραγματοποίησε η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής για τον εντοπισμό μοτοσικλετιστών που έκαναν σούζες και επικίνδυνους ελιγμούς σε κεντρικούς δρόμους.

Συγκεκριμένα, έπειτα από καταγγελίες για διαδικτυακά «καλέσματα» μέσω των social media, οι Αρχές χαρτογράφησαν τη δράση ομάδων οδηγών μηχανών μεγάλου κυβισμού, οι οποίοι κινούνταν με υπερβολική ταχύτητα, πραγματοποιούσαν σούζες και είχαν αναδιπλώσει τις πινακίδες κυκλοφορίας για να αποφύγουν τον εντοπισμό.

Στο πλαίσιο ειδικής εξόρμησης, αστυνομικοί της Ο.Ε.Π.Τ.Α. προχώρησαν σε τρεις συλλήψεις, σχηματίζοντας δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση και συναφή αδικήματα.

Η επίσημη ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. αναφέρει τα εξής:

«Η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής μετά από διερεύνηση περιστατικών επίδειξης ελιγμών εντυπωσιασμού (σούζες) από οδηγούς δικύκλων μεγάλου κυβισμού, οι οποίοι συγκεντρώνονται μέσα από καλέσματα συμμετοχής σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κινούμενοι στο οδικό δίκτυο της Αττικής και έχοντας αναδιπλώσει τις πινακίδες κυκλοφορίας με σκοπό την αποφυγή εντοπισμού τους, έδρασε άμεσα οργανώνοντας ειδική εξόρμηση για τον εντοπισμό τους.

Στο πλαίσιο αυτό εντοπίστηκαν από αστυνομικούς της Ο.Ε.Π.Τ.Α. βραδινές ώρες χτες (10-1-2025) επί της Λεωφ. Αθηνών και επί της Περιφερειακής Αιγάλεω σε Χαϊδάρι και Ασπρόπυργο, -3- οδηγοί δίκυκλων, ανάμεσά τους και ο 33χρονος οργανωτής του διαδικτυακού καλέσματος, να προβαίνουν σε κατ’ εξακολούθηση επικίνδυνους ελιγμούς και ελιγμούς εντυπωσιασμού (σούζες), κινούμενοι με υπερβολική ταχύτητα και έχοντας αναδιπλώσει τις πινακίδες κυκλοφορίας με σκοπό την αποφυγή εντοπισμού τους.

Αστυνομικοί έθεσαν σε διακριτική επιτήρηση με όλα τα μέτρα ασφαλείας τις δίκυκλες μοτοσικλέτες σε όλη την κίνησή τους προκειμένου να αποτραπεί ο κίνδυνος πρόκλησης ατυχήματος με σοβαρό τραυματισμό των αναβατών και συνέλαβε τους -3- ημεδαπούς οδηγούς, έναν 33χρονο και δύο 27χρονους.

Το Α’ Τμήμα Τροχαίας Δυτικής Αττικής σχημάτισε δικογραφία σε βάρος τους για επικίνδυνη οδήγηση κατ’ εξακολούθηση ενώ σε βάρος του 33χρονου σχηματίστηκε δικογραφία και για διέγερση σε διάπραξη εγκλημάτων.

Επισημαίνεται ότι ο 33χρονος συλληφθείς προέβαινε σε κατ’ εξακολούθηση δημοσιεύσεις οπτικοακουστικού υλικού σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπου πραγματοποιούσε ελιγμούς εντυπωσιασμού (σούζες) οδηγώντας δίκυκλο μεγάλου κυβισμού σε οδικούς άξονες της Αττικής και επιπρόσθετα δεν κατείχε άδεια ικανότητας οδήγησης.

Οι -3- δίκυκλες μοτοσικλέτες κατασχέθηκαν ενώ οι -3- οδηγοί οδηγούνται στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Ανάλογες εξορμήσεις θα οργανώνονται συνεχώς».