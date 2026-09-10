Ραγδαίες εξελίξεις στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη. Όπως έγινε γνωστό συνελήφθησαν οι δύο γιατροί, Ιωάννης Θεοδωρόπουλος και η σύζυγός του Ιωάννα Γάκα.

Είχαν προσαχθεί νωρίτερα στην Ασφάλεια στο ΑΤ Κυψέλης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος τους για θανατηφόρα έκθεση.

Θα οδηγηθούν την Παρασκευή ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα ο οποίος αφού μελετήσει τα έως τώρα στοιχεία της δικογραφίας αναμένεται να ασκήσει ποινικές διώξεις.

Tα στοιχεία που οδήγησαν στη σύλληψη

Το απόγευμα της Πέμπτης έγινε γνωστό πως κατά τον επιτόπιο έλεγχο των Αρχών στο ιατρείο του Κολωνακίου, διαπιστώθηκε ότι το μηχάνημα που χρησιμοποιείται για την ιατρική πράξη της πλασμαφαίρεσης είχε τεθεί σε λειτουργία. Το εύρημα αυτό φέρεται πως έρχεται σε ευθεία αντίθεση με τους ισχυρισμούς της γιατρού, η οποία υποστήριζε ότι η διαδικασία δεν είχε ξεκινήσει όταν έπαθε ανακοπή ο καλλιτέχνης και ότι το επεισόδιο συνέβη κατά την τοποθέτηση των φλεβοκαθετήρων.

Η θανατηφόρα έκθεση προκύπτει από το γεγονός ότι από στοιχεία που συνέλεξαν οι Αρχές κατά τις έρευνες, φαίνεται ότι η πλασμαφαίρεση είχε ήδη ξεκινήσει. Επίσης από το γεγονός ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν εξαρχής σε κακή κατάσταση και επιπλέον ότι συγκεκριμένο ιατρείο δεν ήταν αδειοδοτημένο για τη συγκεκριμένη πράξη.

Παράλληλα, η εξέταση του υλικού από τις κάμερες ασφαλείας φέρεται αποκάλυψε σημαντικές χρονικές αποκλίσεις. Η ώρα άφιξης του τραγουδιστή στο σημείο, όπως αποτυπώνεται στα βιντεοληπτικά καταγραφικά, διαφέρει αισθητά από εκείνη που δήλωσαν αρχικά οι γιατροί στους αξιωματικούς της Αστυνομίας.

Πιο συγκεκριμέα η γιατρός στην κατάθεσή της είχε αναφέρει ότι ο τραγουδιστής είχε φτάσει στο ιατρείο στο Κολωνάκι στις 16:30, ωστόσο βίντεο από κάμερες ασφαλείας δείχνουν ότι είχε φτάσει στο ιατρείο νωρίτερα, στη 13.οο το μεσημέρι.

Επίσης σημαντικό ρόλο έπαιξε και η κατάθεση της διευθύντριας της αιματολογικής κλινικής του Ευαγγελισμού.

Tι προηγήθηκε

Ειδικό κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος πραγματοποίησε εξονυχιστική αυτοψία στον χώρο του ιατρείου – ιδιωτική κλινική στο Κολωνάκι, εστιάζοντας στην εγκυρότητα των αδειών, τις πιστοποιήσεις και τη νομιμότητα του εξοπλισμού που χρησιμοποιούνταν.

Κατά τη διάρκεια των ελέγχων, οι Αρχές αποχώρησαν από το κτήριο μεταφέροντας φακέλους και κατασχεμένο υλικό. Σύμφωνα με πληροφορίες, ανάμεσα στα ευρήματα περιλαμβάνονται δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης, ιατρικά σκευάσματα, το ιστορικό ασθενών, καθώς και διοικητικά έγγραφα όπως άδειες λειτουργίας και συμβάσεις προσωπικού.

Στο πλαίσιο της προανάκρισης, οι αξιωματικοί συμβουλεύτηκαν και εξειδικευμένο αιματολόγο προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι τεχνικές παράμετροι της διαδικασίας, ενώ στους ελέγχους συμμετείχε και στέλεχος της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών.

Όπως αναφέρουν αστυνομικές πηγές, βασικό αντικείμενο της έρευνας ήταν να διαπιστωθεί αν ο χώρος στον οποίο ο Γιώργος Μαζωνάκης έπαθε ανακοπή, διέθετε όλες τις απαιτούμενες άδειες, αν ο εξοπλισμός του πληρούσε τις νόμιμες προϋποθέσεις και αν προκύπτουν παραβάσεις που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε ποινικές διώξεις.

Μετά την αποχώρηση των Αρχών από το Κολωνάκι, αποχώρησε και το ζεύγος των γιατρών. Ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος και η σύζυγός του και γιατρός Ιωάννα Γάκα, η οποία είχε αναλάβει την ιατρική φροντίδα του καλλιτέχνη. Οι δύο τους δεν θέλησαν να απαντήσουν σε καμία ερώτηση των δημοσιογράφων.

Η ανακριτική διαδικασία επεκτάθηκε και στην κατοικία του ζεύγους στο Ψυχικό, με στόχο τη συλλογή επιπλέον στοιχείων.

Παράλληλα έρευνες έγιναν και στην κατοικία του Γιώργου Μαζωνάκη στη Βούλα.

Μετά την έρευνα στο ιατρείο και στο σπίτι του ζεύγους στο Ψυχικό, αποφασίστηκε να προσαχθούν και οδηγήθηκαν στην Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών του ΑΤ Κυψέλης.

Στην συνέχεια έφτασαν εκεί και οι αδερφές του Γιώργου Μαζωνάκη Βάσω και Μαρία, συνοδευόμενες από τον δικηγόρο Χαράλαμπο Λυκούδη.

Να σημειωθεί πως ειδικό κλιμάκιο του FBI και συγκεκριμένα το «Digital Foresnic and Incident Response», έχει αναλάβει τις έρευνες στο ιατρείο, το οποίο έχει σφραγιστεί από την Τετάρτη το βράδυ. Το κλιμάκιο αυτό υπάγεται στην Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών και δη στο τμήμα της ψηφιακής εγκληματολογίας.

Υπενθυμίζεται πως νωρίτερα σήμερα, κατόπιν εισαγγελικής εντολής, έσπευσε στο ιατρείο του Κολωνακίου κλιμάκιο και του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών,για να πραγματοποιήσει αυτοψία στον χώρο και να ελέγξει τη νομιμότητά του.

Με την ολοκλήρωση της έρευνας, το συνολικό προανακριτικό υλικό διαβιβάστηκε στον εισαγγελέα, ο οποίος αξιολόγησε τα δεδομένα.

Την Παρασκευή η νεκροψία – νεκροτομή

Εν τω μεταξύ η νεκροψία – νεκροτομή του Γιώργου Μαζωνάκη θα πραγματοποιηθεί το πρωί της Παρασκευής 11 Σεπτεμβρίου, προκειμένου να εξακριβωθούν τα αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έφυγε ο δημοφιλής τραγουδιστής.

Ωστόσο, σημειώνεται πως η νεκροψία είχε προγραμματιστεί να γίνει σήμερα στη 13:00 το μεσημέρι. Ακυρώθηκε μετά από παρέμβαση της οικογένειας, η οποία ζήτησε να τοποθετηθεί τεχνικός σύμβουλος.

Ο άνθρωπος που εκπροσωπεί την οικογένεια του καλλιτέχνη ως τεχνικός σύμβουλος είναι ο Σωτήρης Μπουζιάνης.