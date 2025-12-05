Η ελληνική Αστυνομία έβαλε τέλος στη δράση μίας από τις πιο σκληρές και αδίστακτες εγκληματικές οργανώσεις εμπορίας ανθρώπων των τελευταίων ετών, μιας οργάνωσης που δεν δίσταζε να χρησιμοποιεί ανήλικα παιδιά ως εργάτες – «φαντάσματα» σε καταστήματα ψιλικών, εξαναγκάζοντάς τα να πουλούν λαθραία καπνικά προϊόντα, υπό καθεστώς πλήρους ελέγχου, φόβου και βίας.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε ύστερα από μήνυμα κινδύνου: μια καταγγελία μη κερδοσκοπικού σωματείου για τον βασανιστικό κύκλο εκμετάλλευσης ενός ανήλικου αλλοδαπού. Η πληροφορία έφτασε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών και σχεδόν αθόρυβα, ξεκίνησε μια έρευνα που θα αποκάλυπτε την ύπαρξη μίας δομημένης, κερδοφόρας, αδίστακτης επιχείρησης εμπορίας ανθρώπων, εν ενεργεία τουλάχιστον από το 2020.

Το σκοτεινό σύστημα στρατολόγησης και εξαναγκασμού

Τα δύο αρχηγικά μέλη, 42 και 39 ετών, έστηναν το δόλωμα: υπόσχονταν εργασία και «καλές απολαβές» σε ανήλικους αλλοδαπούς που ζούσαν σε απόλυτη ευαλωτότητα. Με στρατολόγους-«φαντάσματα» αναλάμβαναν την παράνομη μεταφορά των παιδιών στην Ελλάδα και τα ενημέρωναν ότι χρωστούν. Το αντίτιμο; Να δουλεύουν ατέλειωτες ώρες, χωρίς ρεπό, υπό απειλές, απομόνωση και, συχνά, σωματική βία.

Τα περισσότερα χρήματα που υποτίθεται πως κέρδιζαν, δεν τα έβλεπαν ποτέ. Οι «εργοδότες» τα κρατούσαν όλα, ενώ για κάθε προσπάθεια ανυπακοής υπήρχαν σκληρές τιμωρίες που άφηναν σημάδια, κάποια ορατά, κάποια αόρατα. Η οργάνωση δεν περιοριζόταν μόνο στους ανήλικους. Ενήλικες άστεγοι ή άτομα που είχαν στρατολογηθεί από μικρή ηλικία, είχαν εγκλωβιστεί επίσης στο ίδιο σύστημα.

Τα ψιλικατζίδικα-βιτρίνες και το δίκτυο λαθραίων

Πίσω από τις βιτρίνες με γλυκά και εφημερίδες, κρυβόταν ένα παράλληλο δίκτυο τεράστιων κερδών από λαθραία καπνικά. Οι χώροι ήταν οργανωμένοι σαν καλοκουρδισμένο μηχανισμό: ειδικά σκαμμένες οπές σε μεσοτοιχίες για πασαρέλες λαθραίων προϊόντων, παρακείμενα άδεια καταστήματα και διαμερίσματα γεμάτα με κούτες χωρίς ταινίες ΕΦΚ, «μπροστινοί» ιδιοκτήτες για να καλύπτουν τα ίχνη των πραγματικών επικεφαλής.

Σε δύο από τα καταστήματα, υπεύθυνοι βρέθηκαν… ανήλικοι. Παιδιά που δεν θα έπρεπε να βρίσκονται πίσω από πάγκους, αλλά σε σχολεία και γήπεδα. Διασώθηκαν επιτόπου.

Το αόρατο μαρτύριο των παιδιών

Τα τελευταία πέντε χρόνια, τουλάχιστον 15 ανήλικοι είχαν καταλήξει σε δομές φιλοξενίας μετά από αυτόφωρες συλλήψεις. Κάποιοι όμως εξαφανίζονταν: η οργάνωση τους εντόπιζε, τους απειλούσε και τους ανάγκαζε να γυρίσουν πίσω στα ίδια καταστήματα από όπου είχαν διασωθεί. Ο κύκλος τρόμου συνεχιζόταν, μέχρι που έσπασε.

Η εξάρθρωση – Πώς έπεσε το κύκλωμα

Από το πρωί της Τρίτης 3 Δεκεμβρίου έως το μεσημέρι της Τετάρτης 4 Δεκεμβρίου, σε Αθήνα, Ίλιον και Περιστέρι, πραγματοποιήθηκε μία από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις των τελευταίων ετών στην Αττική, με τη συνδρομή της INTERPOL και της Υπηρεσίας Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ (H.S.I.).

Αποτελέσματα:

6 μέλη της οργάνωσης συνελήφθησαν, ανάμεσά τους και τα δύο αρχηγικά στελέχη.

5 ακόμη άτομα συνελήφθησαν σε ελέγχους σε 9 καταστήματα ψιλικών.

11 αλλοδαποί, μεταξύ τους 4 ανήλικοι, διασώθηκαν και τέθηκαν υπό προστασία.

Κατασχέθηκαν 8.260 πακέτα τσιγάρων και 473 συσκευασίες καπνού χωρίς ταινία ΕΦΚ. Εντοπίστηκαν μυστικές οπές, χώροι απόκρυψης και διακίνησης προϊόντων, ενώ οι κατηγορίες που τους βαραίνουν είναι διεύθυνση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, εμπορία ανθρώπων, πλαστογραφία, κατοχή ταξιδιωτικών εγγράφων τρίτων, παραβίαση περιορισμών διαμονής, παραβάσεις Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα.