Οκτώ άτομα συνελήφθησαν από τις Αρχές για τη ληστεία που σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας, 11 Μαΐου, στην Κάτω Τιθορέα. Πρόκειται για έξι άντρες και δύο γυναίκες, σε Αθήνα και Αλεποχώρι.

Στην κατοχή τους είχαν τέσσερις χειροβομβίδες, ένα Καλάσνικοφ, ένα Scorpion (αυτόματο πυροβόλο όπλο), τέσσερα πιστόλια και χρηματικό ποσό.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών που πραγματοποιήθηκαν στις οικίες των εμπλεκομένων, εντοπίστηκαν πολλοί γεμιστήρες όπλων, πυροκροτητές και αρκετά φυσίγγια.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ΕΛ.ΑΣ. ερευνά την πιθανότητα κάποιοι από αυτούς να είχαν εμπλακεί και στη ληστεία που είχε σημειωθεί στην Κατοχή Μεσολογγίου το 2025, όταν οι δράστες είχαν κρατήσει ομήρους υπαλλήλους και πελάτες.

Οι συλληφθέντες φαίνεται να είχαν σχέσεις στο παρελθόν με τον αντιεξουσιαστικό χώρο.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. για τις αρχικές προσαγωγές:

«Απογευματινές ώρες σήμερα προσήχθησαν στην έδρα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων κατά της ζωής και της ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης του Οργανωμένου Εγκλήματος 8 άτομα (6 άνδρες και 2 γυναίκες) και εξετάζονται για την εμπλοκή τους σε υπόθεση ληστείας που έλαβε χώρα πρωινές ώρες σήμερα 11/05/2026 σε υποκατάστημα Τράπεζας στην περιοχή της Φθιώτιδας, καθώς και σε έτερες ληστείες. Από τις μέχρι στιγμής έρευνες έχει εντοπισθεί βαρύς οπλισμός. Θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση».

