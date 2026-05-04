Μια καβάτζα ναρκωτικών σε τέσσερις ροδές είχε ένας 38χρονος ο οποίος συνελήφθη από την Δίωξη ναρκωτικών το απόγευμα του περασμένου Σαββάτου.

Όπως φαίνεται και στο βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα η ελληνική αστυνομία, στο ταμπλό του οχήματος είχε κρύψει τις παράνομες ουσίες.

Οι αστυνομικοί εντόπισαν στο αυτοκίνητο του 33 αυτοσχέδιες νάιλον και χάρτινες συσκευασίες που περιείχαν κοκαΐνη συνολικού βάρους 15 γραμμαρίων. Σύμφωνα με την έρευνα τους, τις είχε προμηθευτεί λίγο νωρίτερα από τον 52χρονο, ο οποίος ενεργούσε για λογαριασμό 67χρονου.

Οι τρεις συλληφθέντες φαίνεται όμως ότι λειτουργούσαν ως πλανόδιοι διακινητές ναρκωτικών καθώς σύμφωνα με την αστυνομία, «ο 52χρονος βρέθηκε να κατέχει εντός οχήματος με σκοπό τη διακίνηση και για λογαριασμό του 67χρονου, 61 αυτοσχέδιες συσκευασίες που περιείχαν κοκαΐνη, συνολικού βάρους 119,5 γραμμαρίων, καθώς και μία αεροστεγή νάιλον συσκευασία που περιείχε ακατέργαστη κάνναβη, βάρους 1.110 γραμμαρίων».

Τα πολλά κιλά όμως των παράνομων ουσιών βρέθηκαν στα σπίτια τους όταν έκαναν έρευνα οι αστυνομικοί της Δίωξης Ναρκωτικών. Συγκεκριμένα, από τις έρευνες βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού βάρους 15 κιλών και 320 γραμμαρίων,

κοκαΐνη, συνολικού βάρους 134,5 γραμμαρίων,

τα χρηματικά ποσά των 20.870 ευρώ και 165 δολαρίων ΗΠΑ,

7 συσκευές κινητής τηλεφωνίας,

3 ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας,

ηλεκτρική συσκευή ζύγισης και σφράγισης κενού και

2 Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα.

«Το προσδοκώμενο οικονομικό όφελος από τη δράση των συλληφθέντων υπολογίζεται σε τουλάχιστον 77.550 ευρώ».

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα ενώ όπως προέκυψε από τον έλεγχο του ποινικού τους μητρώου, δεν ήταν άγνωστοι στις διωκτικές Αρχές.

«Έχουν απασχολήσει κατά το παρελθόν για ομοειδή και έτερα αδικήματα, ενώ σε έναν από αυτούς έχουν επιβληθεί περιοριστικοί όροι». Μετά την άσκηση ποινικής δίωξης, παραπέμφθηκαν στον ανακριτή για να απολογηθούν.