Σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί της Παρασκευής (30/1) μεγάλη αστυνομική επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών (Δ.Δ.E.E.A./Γ.A.Δ.A.), για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιείται στη διακίνηση ναρκωωτικών εντός της Πανεπιστημιούπολης Ζωγράφου.

Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 4 μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, δύο Έλληνες και δύο Αλβανοί, οι οποίες διέμεναν στις φοιτητικές εστίες του πανεπιστημίου, ενώ κατασχέθηκαν ποσότητες κάνναβης και χρηματικά ποσά που ξεπερνούν τις 20.000 ευρώ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η διακίνηση ναρκωτικών γινόταν στην περιοχή πέριξ της Πανεπιστημιούπολης Ζωγράφου.