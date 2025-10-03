Επτά άνδρες και έξι γυναίκες τουρκικής καταγωγής , έπεσαν στα χέρια των ελληνικών αρχών στον Έβρο, γιατί κατείχαν βαρύ οπλισμό.

Οι αστυνομικοί του λεγόμενου ελληνικού FBI είχαν πληροφορίες για την είσοδο τους στην Ελλάδα, ενώ κατά τον έλεγχο που ακολούθησε στις αποσκευές τους βρέθηκαν πάνω τους συνολικά 147 πιστόλια, 190 γεμιστήρες, καθώς και πλήθος εξαρτημάτων και τμημάτων όπλων, όπως αναφέρουν πηγές της ΕΛ.ΑΣ.

Συγκεκριμένα, οι 13 Τούρκοι, συνελήφθησαν από αστυνομικούς της υποδιεύθυνσης αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος Βορείου Ελλάδος σε περιοχή του Σουφλίου Έβρου, αφου εκτός απο τα προαναφερθέντα, είχαν πλήθος κλομπ, διαφόρων εξαρτημάτων και τμημάτων όπλων.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛΑΣ θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση.