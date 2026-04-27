Έκαναν την εξυπηρέτηση, έπαιρναν τα χρήματα αλλά… ξεχνούσαν να κόβουν αποδείξεις. Τρεις παρκαδόροι γνωστού παραλιακού κέντρου στην περιοχή της Βούλας, συνελήφθησαν από αστυνομικούς της Ομάδας Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.) χθες το μεσημέρι, επί τω έργω.

Όπως φαίνεται και στο βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα η Ελληνική Αστυνομία, δεκάδες πολυτελή αυτοκίνητα ήταν σταθμευμένα στο παρκινγκ, αλλά δεν είχε κοπεί ούτε μια απόδειξη.

Σύμφωνα με την αστυνομία, «τρεις εκ των κατηγορουμένων ηλικίας 25, 28 και 29 ετών παραλάμβαναν τα οχήματα των πελατών που προσέρχονταν στο κατάστημα, παρέδιδαν σε αυτούς αριθμημένα αποκόμματα και στη συνέχεια τοποθετούσαν επί του ανεμοθώρακα των οχημάτων έτερο απόκομμα, σταθμεύοντας ακολούθως αυτά σε δημόσιους χώρους (οδούς, πεζοδρόμια κ.λπ.).

Κατά την αποχώρησή τους από το κατάστημα οι οδηγοί έναντι χρηματικού αντιτίμου και χωρίς την έκδοση φορολογικού παραστατικού (απόδειξη), παραλάμβαναν τα κλειδιά των οχημάτων τους».

Οι συλληφθέντες, με τη σε βάρος τους δικογραφία από το Α΄ Τμήμα Τροχαίας Νοτιοανατολικής Αττικής, οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.