Από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης συνελήφθησαν τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου (10/1), μετά από πεζή καταδίωξη, 3 άτομα, ένας 28χρονος ημεδαπός και 2 αλλοδαποί, ηλικίας 29 και 18 ετών, για ληστεία σε βάρος 2 γυναικών, ηλικίας 97 και 59 ετών σε οικία στα Καμίνια.

Οι 3 δράστες εισήλθαν στην εν λόγω κατοικία φορώντας κουκούλες full-face και με την απειλή λοστού, σε βάρος της 97χρονης και της κόρης της, αφού αφαίρεσαν 24.200 ευρώ, 2.200 δολάρια Η.Π.Α. και πλήθος κοσμημάτων, στη συνέχεια διέφυγαν.

Στη θέα των αστυνομικών οι 3 κατηγορούμενοι επιχείρησαν να διαφύγουν πεζή και μετά από καταδίωξη οι αστυνομικοί τους ακινητοποίησαν και τους οδήγησαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καμινίων – Νέου Φαλήρου.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για ληστεία κατά συναυτουργία και κατά συρροή και παράβαση του νόμου περί όπλων.

Κατά τη διάρκεια της πεζής καταδίωξης, ο 29χρονος αλλοδαπός απέρριψε τσαντάκι το οποίο περιείχε τα χρηματικά ποσά και πλήθος κοσμημάτων που μόλις είχαν αφαιρέσει από την οικία της 97χρονης, ενώ στην κατοχή τους βρέθηκε κουκούλα full-face και στο εσώρουχο του 18χρονου επιμελώς κρυμμένο το χρηματικό ποσό των 380 ευρώ.

Τα κατασχεθέντα κλοπιμαία αποδόθηκαν άμεσα στην 97χρονη.

Επιπρόσθετα, κατά τον έλεγχό των οικιών των κατηγορούμενων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, διαρρηκτικά εργαλεία ενώ στην οικία του 29χρονου εντοπίστηκε 24χρονος αλλοδαπός που κατείχε μικροποσότητα ναρκωτικών ουσιών.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.