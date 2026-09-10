Στην υπογραφή μνημονίου συνεργασίας προχώρησαν το Ελληνικό Κέντρο Αμυντικής Καινοτομίας (ΕΛΚΑΚ) και το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, δημιουργώντας μια νέα προοπτική για τη διασύνδεση της ακαδημαϊκής κοινότητας με την εγχώρια αμυντική βιομηχανία.

Η πρωτοβουλία αυτή στοχεύει στην αξιοποίηση της επιστημονικής έρευνας και τη μεταφορά εξειδικευμένης τεχνογνωσίας από τα πανεπιστημιακά εργαστήρια στην παραγωγική διαδικασία και την επιχειρηματικότητα.

Με τη συγκεκριμένη συμφωνία, το ΕΛΚΑΚ ενισχύει τον ρόλο του ως συνδετικός κρίκος ανάμεσα στους ερευνητικούς φορείς και την αγορά, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη τεχνολογιών διττής χρήσης.

Παράλληλα, η σύμπραξη αναδεικνύει το ερευνητικό δυναμικό του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, διευρύνοντας τις δυνατότητες εξέλιξης για το εγχώριο οικοσύστημα τεχνολογίας και άμυνας.

Οι κύριοι άξονες της συνεργασίας είναι:

-Ενίσχυση Καινοτομίας: Συστηματική διασύνδεση της ακαδημαϊκής κοινότητας, της βιομηχανίας και των φορέων άμυνας στο πεδίο των τεχνολογικών λύσεων Διττής Χρήσης.

-Μεταφορά Τεχνογνωσίας & Εμπορική Αξιοποίηση: Αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας από το εγχώριο οικοσύστημα αμυντικής καινοτομίας, και παροχή πλαισίου υποστήριξης για την κατοχύρωση πατεντών και την εμπορική αξιοποίηση τους.

-Ανάπτυξη Οικοσυστήματος & Spin-offs: Προώθηση τεχνοβλαστών (spin-offs), ερευνητικών εργαστηρίων και κέντρων του Πανεπιστημίου.

-Δράσεις Επιτάχυνσης & Εκπαίδευσης: Υλοποίηση προγραμμάτων mentoring, δικτύωσης, επιτάχυνσης καινοτομίας, καθώς και από κοινού διοργάνωση webinars και δράσεων ανταλλαγής γνώσης.

-Δημιουργία Συνεργειών: Διασύνδεση με Κέντρα Καινοτομίας, Clusters, Επιχειρηματικά Πάρκα και εξειδικευμένους φορείς χρηματοδότησης.