Μια ακόμη σημαντική δραστηριότητα επιχειρησιακής συνεργασίας εκτυλίχθηκε στο Κεντρικό Αιγαίο, επιβεβαιώνοντας τους ισχυρούς αμυντικούς δεσμούς ανάμεσα στην Ελλάδα και τη Γαλλία.

Πιο συγκεκριμένα ένα ελικόπτερο τύπου S70B Aegean Hawk του Πολεμικού μας Ναυτικού συναντήθηκε στη θάλασσα με το γαλλικό Πλοίο Γενικής Υποστήριξης FS J.STOSSKOPF, στο πλαίσιο της προγραμματισμένης συνεκπαίδευσης PASSEX.

Κατά τη διάρκεια της κοινής αυτής παρουσίας, τα πληρώματα είχαν την ευκαιρία να δοκιμάσουν την ετοιμότητά τους και να ανταλλάξουν τεχνογνωσία, εκτελώντας απαιτητικά γυμνάσια προσαπονηώσεων πάνω στο γαλλικό σκάφος, καθώς και εξειδικευμένες διαδικασίες μεταφοράς φορτίων με τη χρήση βαρούλκου διάσωσης.

Η εν λόγω συνεκπαίδευση συνέβαλε στην προαγωγή του επιπέδου της επιχειρησιακής ετοιμότητας και μαχητικής ικανότητας, καθώς και της διαλειτουργικότητας των συμμετεχόντων.