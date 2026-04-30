Ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας , Αντιπτέραρχος Δημοσθένης Γρηγοριάδης, πραγματοποίησε επίσημη επίσκεψη στην Αίγυπτο, ύστερα από πρόσκληση του ομολόγου του, Αντιπτεράρχου Amr Abdelrahman Saqr.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, συναντήθηκε με την ηγεσία της Αιγυπτιακής Πολεμικής Αεροπορίας, όπου συζητήθηκαν θέματα διμερούς συνεργασίας, ενώ παρουσιάστηκαν και βασικές δραστηριότητες των Ενόπλων Δυνάμεων της χώρας.

Στο πλαίσιο των επαφών του, επισκέφθηκε στρατιωτικές εγκαταστάσεις και μονάδες, όπου ενημερώθηκε για την επιχειρησιακή εκπαίδευση και τη λειτουργία τους, καθώς και εκπαιδευτικές δομές, συμπεριλαμβανομένων προσομοιωτών πτήσης και εργαστηρίων.

Πιο συγκεκριμένα μετέβη στην Αεροπορική Βάση West Cairo, όπου τον υποδέχτηκε ο Commander of Central Air Region, Major General Yasser Elgazzar. Εκεί επισκέφθηκε την Air Brigade 292, το Air Brigade Workshop καθώς και τo Combat Training School.

Στη συνέχεια, ο Αρχηγός, επισκέφθηκε την Αεροπορική Βάση Bilbeis, όπου τον υποδέχθηκε ο Director of Air College (Commander of Air Force’s College), Major General Ahmed Elshazly. Παρακολούθησε παρουσίαση της Σχολής και επισκέφθηκε εγκαταστάσεις, εργαστήρια, προσομοιωτές πτήσης, καθώς και την ιστορική αίθουσά της. Στη συνέχεια, επισκέφθηκε την επίγεια έκθεση Αεροσκαφών και Ελικοπτέρων.

Παράλληλα, είχε συνάντηση με τον Πρέσβη της Ελλάδας στην Αίγυπτο, Νικόλαο Παπαγεωργίου, με τον οποίο συζήτησε θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος.

Η επίσκεψη ολοκληρώθηκε με μετάβαση στο Πατριαρχείο Αλεξανδρείας, όπου είχε συνάντηση με τον Πατριάρχη Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής, Θεόδωρο Β’.