Μια ανατριχιαστική και αποτρόπαιη υπόθεση άγριου ξυλοδαρμού, σε βάρος γυναίκας δημοσιογράφου, με θύτη συνεργάτη της προέδρου του κόμματος «Φωνή Λογικής» της Αφροδίτης Λατινοπούλου, φέρνει στο φως η «Ζούγκλα».

Το πρόσωπο το οποίο καταγγέλλεται για τον ξυλοδαρμό, είναι ο Δημήτρης Γερασούδης, ο οποίος σήμερα εργάζεται στο Ευρωκοινοβούλιο, ως συνεργάτης της κ. Λατινοπούλου.

Θύμα του ξυλοδαρμού υπήρξε η δημοσιογράφος Αναΐς Βάθη, η οποία εργάζεται για την ιστοσελίδα μας στις Βρυξέλλες.

Σημειώνεται ότι ο… νταής και πρωταγωνιστής της απρόκλητης επίθεσης σε βάρος της δημοσιογράφου, τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο ήταν σύντροφος της Α.Βάθη.

Σύμφωνα με την πολύ σοβαρή καταγγελία, ενώ η δημοσιογράφος βρισκόταν σε διακοπές μαζί του στο χωριό Μάνη Διδυμοτείχου, αυτός της επιτέθηκε και την ξυλοκόπησε άγρια.

Το επεισόδιο έγινε το βράδυ της 9ης Αυγούστου στην αυλή μιας απομονωμένης κατοικίας, που ανήκει στην οικογένεια του Δημήτρη Γερασούδη, και συγκεκριμένα στη γιαγιά του.

Μετά το επεισόδιο, η δημοσιογράφος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για νοσηλεία, ενώ από βίντεο και φωτογραφικό υλικό είναι προφανές ότι δέχθηκε πολύ ισχυρά χτυπήματα.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με πληροφορίες, ο Δ. Γερασούδης, είχε εκδιωχθεί από την προηγούμενη εργασία του, ως μοριακός βιολόγος, λόγω κακής συμπεριφοράς.

Την ίδια στιγμή, προκαλεί αλγεινή εντύπωση το γεγονός ότι η Αφροδίτη Λατινοπούλου δεν επικοινώνησε, ως γυναίκα προς γυναίκα, με τη δημοσιογράφο που δέχθηκε την αναίτια επίθεση. Κάποια στιγμή, υπήρξε επικοινωνία στελεχών του κόμματός της με το περιβάλλον της παθούσας, προφανώς για να υπάρχει η έξωθεν καλή μαρτυρία…

Βίντεο και φωτογραφίες από τα χτυπήματα που δέχθηκε η δημοσιογράφος Αναΐς Βάθη, από τον συνεργάτη της Αφροδίτης Λατινοπούλου, Δημήτρη Γερασούδη:





























Η σοβαρή καταγγελία, από τη δημοσιογράφο Αναΐς Βάθη, που μίλησε στη «Ζούγκλα»:

Η Αναΐς Βάθη μίλησε στη «Ζούγκλα» για την περιπέτειά της, περιγράφοντας το περιστατικό:

«Διατηρούσα προσωπική σχέση με τον Δημήτριο Γερασούδη από τον Μάιο. Στις 5 Αυγούστου, φτάσαμε και οι δύο στην Αλεξανδρούπολη, ιδιαίτερη πατρίδα του, για διακοπές. Μετά από δύο ημέρες παραμονής στην Αλεξανδρούπολη, μου ζήτησε να επισκεφθούμε το χωριό του, τη Μάνη Έβρου, προκειμένου να μείνουμε σε μια ακατοίκητη και απομονωμένη οικία που ανήκει στη γιαγιά του.

Προχθές, το βράδυ της Κυριακής, ενώ προετοιμάζαμε μπάρμπεκιου στη βεράντα, υπήρξε φραστικό επεισόδιο. Παρά την κούρασή μου από τον καθαρισμό του σπιτιού, τακτοποιούσα το τραπέζι, ενώ ο ίδιος μου ζητούσε επιτακτικά να εκτελώ διάφορες εργασίες. Όταν του ζήτησα να βοηθήσει κι εκείνος, φέρνοντας κάτι από την κουζίνα, άρχισε να με εξυβρίζει αποκαλώντας με “τεμπέλα” και “κακομαθημένη”, λέγοντας πως “τα κορίτσια εδώ δεν συμπεριφέρονται έτσι”.

Στην διαμαρτυρία μου για τη συμπεριφορά του, εκείνος κινήθηκε προς το εσωτερικό της οικίας εκτοξεύοντας χυδαίες, προσβλητικές και ρατσιστικές εκφράσεις. Μπήκα στο σπίτι και άρχισα να μαζεύω τα πράγματά μου για να αποχωρήσω. Αυτός βλέποντας την πρόθεσή μου αυτή, με άρπαξε βίαια από το πρόσωπο, με έριξε στο έδαφος και με έπιασε από τον λαιμό, εμποδίζοντάς με να φύγω και λέγοντάς μου: “Δεν θα πας πουθενά”.

Όταν προσπάθησα να καλέσω σε βοήθεια, αγρίεψε περισσότερο, με διέταξε να σωπάσω και ανέφερε ότι απέναντι μένει κάποιος Παναγιώτης που θα μας ακούσει. Στην προσπάθειά μου να αμυνθώ και να απεγκλωβιστώ, του προκάλεσα ορισμένες εκδορές στα χέρια.

Στη συνέχεια, μου πρότεινε να επιβιβαστούμε μαζί στο αυτοκίνητο. Αρνήθηκα, καθώς το σημείο ήταν παντελώς απομονωμένο. Πήρα τα πράγματά μου, κατέβηκα γρήγορα τις σκάλες και κρύφτηκα στο σκοτάδι, πίσω από έναν θάμνο κοντά σε ένα δέντρο, λίγο πιο πέρα από το σπίτι, το οποίο είναι το πρώτο του χωριού.

Από εκεί κάλεσα την Αστυνομία. Ο Δ. Γερασούδης με αναζητούσε φωνάζοντας “πού είσαι;” και μετά από λίγα λεπτά επιβιβάστηκε στο αυτοκίνητό του και έφυγε. Επειδή φοβήθηκα για τη σωματική μου ακεραιότητα και την πιθανότητα να επιστρέψει και να με εντοπίσει με τα φώτα του οχήματος, επανέλαβα την κλήση στην Αστυνομία ζητώντας άμεση επέμβαση.

Όταν έφτασε το περιπολικό, οι αστυνομικοί επιβίβασαν και τους δύο μας στο πίσω κάθισμα, τον έναν δίπλα στον άλλο. Αισθάνθηκα μεγάλο φόβο, καθώς ο άνθρωπος που μόλις μου είχε επιτεθεί, με κοίταξε με αγριότητα και απειλητικό βλέμμα, υποδεικνύοντάς μου ουσιαστικά τι έπρεπε να πω.

Αρχικά ζήτησα να μεταφερθώ στο Νοσοκομείο Διδυμοτείχου, καθώς έφερα χτυπήματα στο κεφάλι και εκδορές στο σώμα, προκειμένου να εξεταστώ από ιατρούς. Ακολούθως, μεταβήκαμε στο Αστυνομικό Τμήμα Ορεστιάδας όπου έδωσα κατάθεση. Στη συνέχεια διανυκτέρευσα στο Νοσοκομείο Διδυμοτείχου.

Την επομένη έλαβα εξιτήριο. Παρά τη βεβαρημένη κατάσταση της υγείας μου, υποχρεώθηκα να μεταβώ με υπεραστικό λεωφορείο (ΚΤΕΛ) στην Αλεξανδρούπολη για να παραλάβω τα υπόλοιπα πράγματά μου από το σπίτι όπου διαμέναμε.

Κατά τη διάρκεια της διαδρομής, επικοινώνησε μαζί μου η μητέρα του, ζητώντας μου να πάω μαζί της στο σπίτι και να μην εμπλέξω δικηγόρους. Της απάντησα ότι θα επικοινωνήσω με τη δικηγόρο μου.

Φτάνοντας στον σταθμό των ΚΤΕΛ, συνάντησα τη δικηγόρο μου και, με τη συνοδεία αστυνομικών του Α.Τ. Αλεξανδρούπολης, μεταβήκαμε στην κατοικία. Η μητέρα του προσήλθε για να ανοίξει την πόρτα. Αφού παρέλαβα τα πράγματά μου, επιβιβάστηκα στο περιπολικό. Εκείνη τη στιγμή εμφανίστηκε ο Δ. Γερασούδης με σκοπό να υποβάλει μήνυση εναντίον μου.

Παρά το γεγονός ότι ήμουν το θύμα κακοποίησης, υποβλήθηκε σε βάρος μου μήνυση με ανακρίβειες, με αποτέλεσμα να συλληφθώ στο πλαίσιο του αυτοφώρου. Μεταφέρθηκα εκ νέου στην Ορεστιάδα, όπου κρατήθηκα καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας στο κρατητήριο.

Αφέθηκα ελεύθερη το πρωί και μετέβηκα αμέσως στο Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, καθώς η σωματική μου κατάσταση ήταν επιδεινωμένη. Αυτή τη στιγμή υποβάλλομαι σε ιατρικές εξετάσεις, υποφέρω από ζάλη, έντονους πόνους και μου έχει τοποθετηθεί αυχενικό κολάρο, ενώ αντιμετωπίζω δυσκολία στην κατάποση.

Πρόκειται για μια έκρυθμη και επικίνδυνη κατάσταση που δεν πρέπει να βιώνει καμία γυναίκα. Είχε προηγηθεί παρόμοιο επεισόδιο στις Βρυξέλλες, όπου μετά από διαπληκτισμό λόγω δικής του ζήλιας, είχα δεχθεί βιαιοπραγία. Τότε είχα παραβλέψει το γεγονός, ωστόσο η συμπεριφορά αυτή κλιμακώθηκε. Θεωρώ ότι τέτοιες συμπεριφορές πρέπει να ανακόπτονται αμέσως, κάτι που δυστυχώς καθυστέρησα να πράξω».

Ακολουθεί το ηχητικό με όσα είπε στη «Ζούγκλα» η Αναΐς Βάθη:

Στη «Ζούγκλα» μίλησε και η συνήγορος της δημοσιογράφου, Αγγλιά Τερέζα-Μαρία:

Η δικηγόρος Αγγλιά Τερέζα Μαρία μίλησε στη «Ζούγκλα» για το περιστατικό:

«Το περιστατικό έλαβε χώρα στις 9 Αυγούστου, γύρω στις 11:00 με 12:00 το βράδυ, στην αυλή της οικίας του κατηγορουμένου στην περιοχή Μάνη του Δήμου Διδυμοτείχου. Τόσο η παθούσα όσο και ο κατηγορούμενος είναι μόνιμοι κάτοικοι Βρυξελλών, ενώ ο κατηγορούμενος κατάγεται από τον Έβρο. Διατηρούσαν σχέση περίπου πέντε μήνες και η εντολέας μου ταξίδεψε στον Έβρο κατόπιν δικής του προτροπής για ολιγοήμερες διακοπές.

Ενώ ετοιμάζονταν για μπάρμπεκιου, χωρίς να προηγηθεί κάποια αφορμή, ο κατηγορούμενος άρχισε να την προσβάλλει με εξαιρετικά μειωτικούς, απαξιωτικούς και ρατσιστικούς χαρακτηρισμούς. Όταν η κοπέλα επιχειρεί να αποχωρήσει για να προστατεύσει την τιμή και την υπόληψή της, εκείνος της επιτέθηκε και χειροδίκησε εναντίον της. Η παθούσα κάλεσε αμέσως την Αστυνομία, η οποία κατέφθασε ταχέως στο σημείο. Στο μεταξύ, η κοπέλα είχε καταφύγει πίσω από έναν θάμνο για να προστατευθεί.

Στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Διδυμοτείχου, όπου νοσηλεύτηκε κλινήρης για μία ημέρα, φέροντας μώλωπες και εκδορές σε όλο το σώμα και το πρόσωπο.

Ο κατηγορούμενος συνελήφθη και οδηγήθηκε στο αυτόφωρο, όπου έλαβε την προβλεπόμενη τριήμερη προθεσμία για την προετοιμασία της υπεράσπισής του. Αφέθηκε ελεύθερος με τον περιοριστικό όρο να μην πλησιάζει την παθούσα σε απόσταση μικρότερη των 100 μέτρων. Ωστόσο, το απόγευμα της ίδιας ημέρας, έστειλε τη μητέρα του να την περιμένει στον σταθμό των ΚΤΕΛ Αλεξανδρούπολης. Η παθούσα, μόλις έλαβε το εξιτήριό της, είχε επιβιβαστεί σε λεωφορείο από την Ορεστιάδα με προορισμό την Αλεξανδρούπολη, προκειμένου να μεταβεί στο Γραφείο Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας (Α.Τ. Αλεξανδρούπολης), από όπου την είχαν καλέσει.

Η μητέρα του κατηγορουμένου την πλησίασε και προσπάθησε να την πείσει να μην εμπλέξει δικηγόρους και αστυνομία, ζητώντας της να φύγει μαζί της, με σκοπό να την οδηγήσει σε ανάκληση της έγκλησης, κάτι που νομικά δεν υφίσταται, καθώς τα αδικήματα του Νόμου περί Αντιμετώπισης της Ενδοοικογενειακής Βίας διώκονται αυτεπαγγέλτως.

Τρομοκρατημένη και εν μέσω λυγμών, η κοπέλα με κάλεσε να την παραλάβω από τα ΚΤΕΛ για να μεταβούμε μαζί στο Αστυνομικό Τμήμα. Εκεί ενημερωθήκαμε ότι ο κατηγορούμενος, αφότου αφέθηκε ελεύθερος από το αυτόφωρο, υπέβαλε την επόμενη ημέρα ψευδή έγκληση κατά της παθούσας για σωματικές βλάβες (ορισμένες εκδορές), τις οποίες ισχυρίστηκε ότι του προκάλεσε εκείνη στην προσπάθειά της να ξεφύγει από τα χέρια του.

Αποτέλεσμα ήταν η εντολέας μου να συλληφθεί και να διανυκτερεύσει στα κρατητήρια, βρισκόμενη σε τραγική ψυχολογική και σωματική κατάσταση. Σήμερα την παρέλαβα από την Ορεστιάδα και, επειδή η κατάσταση της υγείας της ήταν επιβαρυμένη (υπέφερε από πόνους και ζάλη), τη μετέφερα στο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται εκ νέου και θα παραμείνει κλινήρης μέχρι αύριο.

Σημειώνεται ότι η παθούσα είναι μια συγκροτημένη επαγγελματίας με αξιοσημείωτη πορεία: είναι στέλεχος επικοινωνίας και marketing στο Βέλγιο, πρώην υπάλληλος του Υπουργείου Δικαιοσύνης του Βελγίου και διοικητική υπάλληλος της Ιεράς Μητροπόλεως Βελγίου. Μιλάει πολλές ξένες γλώσσες, είναι πολιτιστική αρθρογράφος για την Ελλάδα και την Κύπρο, απόφοιτος της Ανώτατης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Αθηνών και του Πανεπιστημίου Βρυξελλών, μέντορας, καθώς και γραμματέας της Ιεράς Μονής Αγίας Μαρίνας Βρυξελλών.

Πρόκειται για μια ιδιαίτερα δυσάρεστη και έκρυθμη κατάσταση. Η υπόθεση εκδικάζεται αύριο και έχουμε πλήρη εμπιστοσύνη στην Ελληνική Δικαιοσύνη.

Όσον αφορά τον κατηγορούμενο, είναι Μοριακός Βιολόγος και εργάζεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στην ομάδα της κυρίας Λατινοπούλου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι εκπρόσωποι του κόμματος της κυρίας Λατινοπούλου επικοινώνησαν με την παθούσα, εκφράζοντας τη συμπαράστασή τους, καταδικάζοντας κατηγορηματικά τέτοιου είδους συμπεριφορές. Τα υπόλοιπα θα κριθούν αρμοδίως από το δικαστήριο».

Ακολουθεί το ηχητικό με όσα είπε στη «Ζούγκλα» η Αγγλιά Τερέζα-Μαρία: