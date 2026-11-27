Πλησίαζαν ηλικιωμένους στον δρόμο, εμφανίζονταν ως λογιστές και επικαλούνταν οικονομικές εκκρεμότητες συγγενών τους για να κερδίσουν την εμπιστοσύνη τους. Στη συνέχεια τους μετέφεραν με αυτοκίνητο στα σπίτια τους, όπου αφαιρούσαν χρήματα και τιμαλφή. Με αυτή τη μέθοδο φέρεται να δρούσε συμμορία στην Αττική, στην οποία η ΕΛ.ΑΣ. αποδίδει 15 κλοπές και απάτες, με συνολική λεία 70.000 ευρώ.

Για την υπόθεση συνελήφθη το απόγευμα της 20ής Νοεμβρίου στις Αχαρνές ένας 41χρονος, ενώ ακόμη τρία άτομα έχουν ταυτοποιηθεί και αναζητούνται, σύμφωνα με την αστυνομική ανακοίνωση που εκδόθηκε στις 26 Νοεμβρίου.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για συμμετοχή σε συμμορία με σκοπό τη διάπραξη διακεκριμένων κλοπών και απατών, κατ’ επάγγελμα και κατ’ εξακολούθηση, καθώς και για ληστεία.

Το πρόσχημα με τις οικονομικές εκκρεμότητες συγγενών

Σύμφωνα με την έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πειραιά, η ομάδα φέρεται να δραστηριοποιούνταν τουλάχιστον από τον Απρίλιο του 2025.

Οι κατηγορούμενοι εντόπιζαν ηλικιωμένους που κινούνταν πεζοί και τους προσέγγιζαν με το πρόσχημα ότι έπρεπε να τακτοποιηθεί οικονομική εκκρεμότητα στενού συγγενικού τους προσώπου. Αφού τους έπειθαν να επιβιβαστούν στο όχημά τους, τους συνόδευαν στην κατοικία τους και εκεί αφαιρούσαν χρήματα και αντικείμενα αξίας.

Κατά την ΕΛ.ΑΣ., χρησιμοποιούσαν γυαλιά και άλλα μέσα για να δυσκολεύουν την αναγνώρισή τους, καθώς και οχήματα για τις μετακινήσεις τους.

Σε μία από τις περιπτώσεις, ο 41χρονος φέρεται να έριξε ηλικιωμένη στο έδαφος, ασκώντας βία για να διατηρήσει στην κατοχή του τα κλοπιμαία.

Τι κατασχέθηκε στην έρευνα

Στην κατοικία του συλληφθέντος βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 2.000 ευρώ, πλήθος τιμαλφών και ρολογιών, τρία κινητά τηλέφωνα, τρία ζεύγη πινακίδων κυκλοφορίας και ρούχα που, σύμφωνα με την Αστυνομία, είχαν χρησιμοποιηθεί κατά τη διάπραξη των αδικημάτων. Κατασχέθηκε επίσης όχημα που χρησιμοποιούσαν τα μέλη της ομάδας.

Ο 41χρονος οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.