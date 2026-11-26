Νέο περιστατικό βίας σε βάρος υγειονομικών σημειώθηκε στο νοσοκομείο «Γεννηματάς» της Αθήνας, με την υπόθεση να παίρνει τη δικαστική οδό μέσω αλληλομηνύσεων. Το συμβάν γνωστοποίησε ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Δημόσιων Νοσοκομείων (ΠΟΕΔΗΝ), Μιχάλης Γιαννάκος.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, το επεισόδιο εκτυλίχθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (25/11), στις 14:00, στην 3η Παθολογική Κλινική. Η σύζυγος ενός νοσηλευόμενου ασθενούς, ο οποίος ήταν ιδιαίτερα ανήσυχος, επιτέθηκε λεκτικά με ύβρεις στο νοσηλευτικό προσωπικό, καθώς οι εργαζόμενοι, κατόπιν ιατρικής εντολής, του περιόρισαν το χέρι ώστε να μπορέσει να λάβει τη θεραπεία του.

Η γυναίκα προχώρησε στη συνέχεια σε μήνυση κατά της προϊσταμένης του τμήματος, η οποία οδηγήθηκε το πρωί της Πέμπτης (26/11) στη διαδικασία του αυτοφώρου, ενώ μήνυση κατέθεσαν από την πλευρά τους και οι εργαζόμενοι.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Μιχάλη Γιαννάκου:

«Απίστευτο περιστατικό βίας σε βάρος του προσωπικού στο “Γεννηματάς” Αθήνας. Στο αυτόφωρο οι εργαζόμενοι.

Χθες μεσημέρι στις 2 μ.μ., σύζυγος νοσηλευόμενου ασθενούς επιτέθηκε λεκτικά στο νοσηλευτικό προσωπικό της 3ης παθολογικής κλινικής του “Γεννηματάς” Αθήνας, λέγοντας ότι είναι …”πατσαβούρες”… και άλλες βρισιές που δεν αναγράφονται, επειδή έκαναν τη δουλειά τους.

Ο σύζυγος ασθενής ήταν ιδιαίτερα ανήσυχος και για να λάβει τη θεραπεία του, του περιόρισαν το χέρι. Δεν υπήρχε άλλος τρόπος για να λάβει τη θεραπεία του. Με ιατρική εντολή.

Έγινε μάλιστα και μήνυση από τη σύζυγο στην προϊσταμένη του τμήματος, η οποία σήμερα το πρωί στις 11 πέρασε αυτόφωρο.

Μήνυση έκαναν και οι εργαζόμενοι.

Τι άλλο θα μας συμβεί;».