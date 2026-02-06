Πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή στη Θεσσαλονίκη, η τελετή αποφοίτησης της 13ης Εκπαιδευτικής Σειράς της Σχολής Πολέμου Στρατού Ξηράς (ΣΠΣΞ), στις εγκαταστάσεις της Σχολής στο Στρατόπεδο «Οπλαρχηγού Δ. Ντάλιπη».

Στην τελετή παρέστη ο Υποστράτηγος Αναστάσιος Δημουλάς, ως εκπρόσωπος του Αρχηγού ΓΕΣ Αντιστράτηγου Γεώργιου Κωστίδη, ο οποίος και απένειμε τα πτυχία στους αποφοιτήσαντες.

Το «παρών» έδωσαν εκπρόσωποι της Εκκλησίας, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, διπλωματικών αρχών, ανώτατοι αξιωματικοί των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, καθώς και συγγενείς των αποφοίτων.

Συνολικά αποφοίτησαν 78 αξιωματικοί, εκ των οποίων εννέα προέρχονται από συμμαχικές και φίλιες χώρες, μεταξύ αυτών η Κύπρος, η Αρμενία, η Βοσνία – Ερζεγοβίνη, το Μαυροβούνιο και η Μολδαβία.