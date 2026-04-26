Φθορές προκλήθηκαν στην κεντρική είσοδο του κτηρίου όπου στεγάζεται το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών, στην οδό Λουίζης Ριανκούρ, έπειτα από επίθεση που σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου.

Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, λίγο μετά τις 23:00, ομάδα περίπου 10 έως 15 ατόμων, με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους, έσπασε τη γυάλινη είσοδο του κτηρίου, χρησιμοποιώντας βαριοπούλα. Στη συνέχεια, προκάλεσαν φθορές, πετώντας μπογιές στο εσωτερικό, ενώ ενεργοποίησαν και έναν πυροσβεστήρα.

Από το περιστατικό δεν αναφέρθηκε κάποιος τραυματισμός. Οι αστυνομικές Αρχές προχώρησαν σε 15 προσαγωγές, εκ των οποίων οι τρεις μετατράπηκαν σε συλλήψεις.