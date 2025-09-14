Στη σύλληψη των πέντε εμπλεκομένων στη συμπλοκή που σημειώθηκε μεταξύ δύο Ισραηλινών υπηκόων και τριών Παλαιστινίων μπροστά στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη χθες (13/9) το απόγευμα, προχώρησε

Το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων, προχώρησε στη σύλληψη των πέντε εμπλεκομένων στη συμπλοκή που σημειώθηκε μεταξύ δύο Ισραηλινών υπηκόων και τριών Παλαιστινίων μπροστά στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη χθες (13/9) το απόγευμα

Τα πέντε άτομα, είχαν οδηγηθεί στο Αστυνομικό Τμήμα από αστυνομικές δυνάμεις που επενέβησαν τερματίζοντας το επεισόδιο.

Από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Συντάγματος σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος των τριών Παλαιστινίων (ηλικίας 27, 26 και 25 ετών) για επικίνδυνη σωματική βλάβη κατά συναυτουργία, πράξη που έλαβε χώρα με ρατσιστικά χαρακτηριστικά.

Επιπρόσθετα, σε βάρος του 29χρονου υπηκόου Ισραήλ συντάχθηκε δικογραφία για απλή σωματική βλάβη και απειλή με ρατσιστικά κίνητρο, καθώς και σε βάρος της 30χρονης υπηκόου Ισραήλ για εξύβριση ομοίως με ρατσιστικά στοιχεία.

Ο 29χρονος Ισραηλινός και ο 27χρονος Παλαιστίνιος, οι οποίοι υπέστησαν σωματικές βλάβες, χρειάστηκαν ιατρική φροντίδα και μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία υπό τη συνοδεία αστυνομικών περιπολιών.

Σημειώνεται πως από το σημείο περισυλλέχθηκαν και κατασχέθηκαν 6 κοντάρια, εκ των οποίων 2 από φέρουν τη σημαία της Παλαιστίνης.