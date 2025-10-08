Βίντεο – Φωτογραφίες: Δανάη Μαραγκού

Μετά την αποδοχή των αιτημάτων του, ο Πάνος Ρούτσι, κάλεσε σε συγκέντρωση όλους όσοι τον στήριξαν, σήμερα (8/10) το απόγευμα. «Για να χαρούμε, έστω και λίγο», όπως δήλωσε χαρακτηριστικά, «αυτή τη μεγάλη νίκη». «Νικήσαμε μια μάχη αλλά υπάρχει ένας αγώνας που συνεχίζεται, και θα τον συνεχίσουμε μέχρι τέλους», ανέφερε.

Πλήθος κόσμου ανταποκρίθηκε στο κάλεσμά του. Οι συγκεντρωμένοι τον αγκαλιάζουν και φωνάζουν συνθήματα, όπως «Πάνο Ρούτσι χάραξες τον δρόμο».

Σήμερα ο ίδιος έχει τα γενέθλιά του αλλά και επέτειο γάμου με την γυναίκα του η οποία ήταν συνεχώς στο πλευρό του κατά τις 23 ημέρες της απεργίας πείνας.

Εθελοντές της συλλογικότητας “Μέχρι Τέλους”, που επίσης ήταν στο πλευρό του πατέρα του Ντένις όλες αυτές τις μέρες, μάζεψαν τις σκηνές που είχαν στηθεί μπροστά από τον Άγνωστο Στρατιώτη.

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες: