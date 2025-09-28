Βίντεο – Φωτογραφίες Δανάη Μαραγκού

Πλήθος κόσμου έχει αρχίσει να συγκεντρώνεται στο Σύνταγμα στα πλαίσια της κινητοποίησης που γίνεται αυτή την ώρα σε δεκάδες πόλεις της Ελλάδας, ως συμπαράσταση στο αίτημα του απεργού πείνας Πάνου Ρούτσι και άλλων συγγενών θυμάτων του δυστυχήματος των Τεμπών, να τους επιτραπεί επιτέλους, έστω και 2,5 χρόνια μετά, να κάνουν τις απαιτούμενες τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις στις σορούς των παιδιών τους.

Παρούσα στο σημείο είναι και η Πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Μαρία Καρυστιανού που αγκάλιασε και κάθεται μαζί με τον Πάνο Ρούτσι.

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες: